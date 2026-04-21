Ny algoritme kan forutsi om vi vil ta i bruk ny teknologi

Forskere har utviklet et verktøy som bruker maskinlæring for å forutsi om folk vil benytte seg av nye teknologiske løsninger, noe som kan spare samfunnet for milliarder i feilinvesteringer.

Når ny teknologi feiler i møte med brukere, er det sjelden snakk om tekniske mangler alene. Ofte handler det om menneskelig adferd og psykologi som ikke er tatt høyde for i utviklingsfasen. Forsker Sarang Shaikh vedpeker at store summer går tapt når teknologiske løsninger blir stående ubrukte. Sammen med sitt tverrfaglige team har han utviklet et verktøy basert på maskinlæring som skal forutse brukernes aksept før teknologien i det hele tatt lanseres.

Bakgrunnen for forskningen var EU-prosjekter der avanserte automatiske grensekontroller ble installert på flyplasser. Til tross for massive investeringer og effektivitetsgevinster, valgte et overraskende stort antall reisende å stå i kø for manuell kontroll fremfor å benytte seg av de raske, selvbetjente slusene. Gjennom omfattende intervjuer med både reisende og grensevakter, samt analyse av store mengder sosiale medier-data, identifiserte forskerteamet tre kritiske faktorer. Den første faktoren knytter seg til demografiske variabler som alder, kjønn, utdanning og reiseerfaring. Den andre faktoren handler om emosjonell respons, altså om opplevelsen av teknologien fremkaller stress eller mestringsfølelse. Den tredje faktoren er den kontekstuelle rammen, som kølengde og oppfattet brukervennlighet i selve øyeblikket. Ved å mate disse variablene inn i en modell basert på maskinlæring, har forskerne skapt et verktøy som kan forutsi teknologibruk med høy presisjon. Modellen har blitt testet ved ulike europeiske grenseoverganger med lovende resultater. Det unike med dette arbeidet er ikke bare selve modellen, men at teamet har valgt å frigjøre datasettene sine for allmennheten. Ved å gjøre dataene tilgjengelige, legger forskerne til rette for at andre kan trene enda mer avanserte modeller i fremtiden. Dette markerer et skifte i hvordan man tilnærmer seg innovasjon, hvor forståelsen for brukeren settes i førersetet fremfor ren teknisk optimisme. Ved å bruke dette verktøyet kan både offentlige og private aktører nå ta mer kvalifiserte beslutninger om investeringer før de binder seg til dyre teknologiske anskaffelser. Forskergruppen bak verktøyet, MR PET, håper at dette vil bidra til en mer bærekraftig og treffsikker teknologisk utvikling fremover, hvor man unngår kostbare feilinvesteringer og heller skaper løsninger som folk faktisk ønsker å benytte seg av i sin travle hverdag





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Her krasjer de nye rekkverk for å teste hvor mye gamle broer tålerMer enn 4000 eldre broer i Norge må sikres. Nå krasjtester NTNU-forskere nye rekkverk for å se om det er trygt å montere dem rett på de gamle broene.

NTNU tester nye metoder for sikring av 4000 eldre bruerForskere ved NTNU tester om moderne rekkverk kan monteres direkte på eldre bruer for å spare kostnader og miljø, samtidig som trafikksikkerheten ivaretas.

NTNU tester nye metoder for sikring av eldre broerForskere tester om moderne rekkverk kan monteres rett på eldre broer, noe som kan spare samfunnet for milliarder og øke trafikksikkerheten på over 4000 norske vegbroer.

