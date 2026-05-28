Ny bru på riksvei 70 i Sunndal utlyst i konkurranse

Statens vegvesen har utlyst anbudskonkurranse for bygging av ny bru over Driva på riksvei 70 i Sunndal. Brua skal erstatte en gammel og dårlig bru, og arbeidet ventes å starte i 2024 med ferdigstillelse i 2028.

Statens vegvesen har utlyst konkurransen om å bygge en ny bru på riksvei 70 i Sunndal i Møre og Romsdal, melder Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Det er brua over elven Driva ved Fale i Sunndal som skal erstattes på transportåren mellom Molde/Kristiansund og Oppdal. Den eksisterende brua har vært i bruk i mange år, men er i dårlig forfatning og har for lav standard til å møte dagens og fremtidens trafikkbehov. Den nye brua skal bygges tett på den gamle, noe som krever nøye planlegging og koordinering for å unngå trafikkavbrudd. Byggeprosjektet er i et utfordrende område med kvikkleire, som stiller store krav til grunnarbeidene.

I tillegg er Driva en nasjonal lakseelv, med strenge restriksjoner på anleggsvirksomhet for å beskytte fiskebestanden. Dette innebærer spesielle tiltak som for eksempel begrenset arbeidstid i laksesesongen og miljøovervåking. Prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen sier at dette er et komplisert bruprosjekt, men at de har erfaring med lignende forhold. Kostnadene har økt sammenlignet med tidligere anslag, hovedsakelig på grunn av de spesielle grunnforholdene og prisstigning i byggebransjen.

Likevel håper Vegvesenet at anleggsarbeidet kan starte til høsten, når konkurransen er avgjort. Den nye brua forventes å stå ferdig i 2028, og den gamle skal rives i 2029. I mellomtiden skal trafikken ledes via midlertidige løsninger, men detaljene rundt dette er ikke endelig bestemt. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at riksvei 70 er en viktig eksportvei og at investeringen styrker både lokal utvikling og norsk verdiskaping.

Han understreker at veien blir tryggere for alle som ferdes der, noe som er en prioritet for regjeringen. Riksvei 70 forbinder kystbyene med E6 og Dovrebanen, og er sentral for næringslivet i regionen. Mange bedrifter i Møre og Romsdal er avhengige av denne veien for å transportere varer til markedet. Forbedringen av brua vil derfor ha positive ringvirkninger utover selve veistrekningen.

I tillegg til den nye brua er det planlagt andre oppgraderinger på strekningen, men disse er foreløpig ikke konkretisert. Innbyggerne i Sunndal og omegn har i lang tid etterlyst bedre infrastruktur, og denne utlysningen blir sett på som et viktig skritt i riktig retning. Likevel gjenstår det mye arbeid før veistandarden er tilfredsstillende. Prosjektet har også møtt kritikk fra miljøorganisasjoner som frykter at byggingen kan skade laksebestanden i Driva.

Vegvesenet har imidlertid utarbeidet en miljøkonsekvensutredning og lover at tiltakene vil minimere påvirkningen. Anleggsperioden vil være overvåket av uavhengige eksperter. Samlet sett er dette et viktig prosjekt for regionen, og Vegvesenet oppfordrer entreprenører til å by på oppdraget





