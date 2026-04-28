Ny debatt om fødselssnapping etter Lorentzen-parets delinger

Influenserparet Camilla og Julie Lorentzen har utløst en ny debatt om deling av intime detaljer fra fødselen på Snapchat, etter å ha tjent store summer på delingen. Kritikken har haglet, og paret hevder å bli utsatt for kvinnehat.

Debatten raser på nytt etter at influenserparet Camilla og Julie Lorentzen delte detaljer fra fødselen av sitt tredje barn på Snapchat, inkludert smertefulle rier, morkake og blodige bind.

Paret tjente nær 200.000 kroner på delingen før selve fødselen startet, noe som har utløst kritikk og anklager om utnyttelse av barna for økonomisk vinning. Camilla Lorentzen har selv reagert kraftig på kritikken, og hevder at debatten er basert på kvinnehat og misogyni. Hun argumenterer for at menn ville blitt møtt med langt mindre motstand dersom de delte tilsvarende personlige helseopplysninger. TV-profil Mads Hansen har støttet Lorentzen-parets synspunkter, og mener kritikken er et uttrykk for kvinnehat.

Han påpeker at det er absurd å kritisere noen for å kapitalisere på barnet sitt fra unnfangelsen, spesielt når de selv har uttrykt et ønske om at barnet skal berike livene deres, ikke bare bankkontoen deres. Hansen har også kritisert influencere for å avfeie kritikk som hat og for å innta en offerrolle.

Lorentzen-paret har imidlertid avvist å avfeie kritikken som hat, og Camilla Lorentzen understreker at hun tjente penger på å dele sin fødsel og graviditet, og at kritikken mot henne er basert på misogyni og en oppfatning om at kvinner mister sin selvstendighet når de blir gravide. Influenser Sara Emilie Tandberg har blandet seg inn i debatten, og påpeker at medier og influencerbransjen generelt tjener penger på historier om graviditet og fødsel, og at forskjellen her er at kvinnen selv deler sin egen erfaring.

Hun mener også at debatten blir skjev når motivet automatisk tolkes som økonomisk, og at det har blitt en endring i oppfatningen etter at Snapchat begynte å betale influencere for innhold. Tandberg fremhever at det er positivt at noen tør å vise mer av realiteten rundt fødsel, men at det samtidig finnes grenser for hva som bør deles. Debatten har reist viktige spørsmål om personvern, kommersialisering av personlige opplevelser, og kvinnehat i sosiale medier





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fødselssnapping Influensere Kvinnehat Misogyni Sosiale Medier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Skyting ved korrespondentmiddag i Washington D.C. – Kong Charles’ besøk truesEn bevæpnet mann åpnet ild under en korrespondentmiddag i Washington D.C., der president Trump og visepresident Vance var til stede. Hendelsen har skapt bekymring for sikkerheten rundt det kommende statsbesøket av kong Charles og dronning Camilla.

Read more »

Kong Charles og Dronning Camilla reiser til Washington til tross for skytingKong Charles og Dronning Camilla gjennomfører sitt planlagte statsbesøk i USA etter en sikkerhetsvurdering i kjølvannet av en skyting i Washington. Besøket starter mandag og inkluderer en bankett i Det hvite hus.

Read more »

Molde slår Vålerenga 5-1 mens influenser-debatt om fødselen til Camilla og Julie Lorentzen eskalererMolde vinner stort mot Vålerenga i Eliteserien, mens Camilla og Julie Lorentzen står i sentrum av en kontrovers etter å ha delt fødselen på sosiale medier. Paret har fått kritikk for å tjene penger på innholdet, noe de forsvare seg imot. Samtidig har Ulrikke Brandstorp tatt til orde for at kvinner bør få lov til å dele personlige opplevelser uten å møte hat.

Read more »

Camilla og Julie Lorentzen delte fødselen på SnapchatInfluensere Camilla og Julie Lorentzen deler åpent om fødselen og svarer på kritikken om å tjene penger på delingen. De mener kritikken bunner i kvinnehat.

Read more »

Kong Charles og dronning Camilla besøker USA til 250-årsjubileetKong Charles og dronning Camilla skal være i USA i fire dager for å markere landets 250-årsjubileum som uavhengig fra Storbritannia. Besøket går av stabelen til tross for skytingen i Washington, og skal styrke de historiske og nåværende båndene mellom landene. Melania Trump har vært sterkt involvert i planleggingen av besøket.

Read more »

Mads Hansen med syrlig stikk til influenserparet:Camilla og Julie Lorentzen tjente rundt 200.000 kroner på å dele fra fødselen av sitt tredje barn – nå møter de hard kritikk fra Mads Hansen.

Read more »