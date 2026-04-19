Ny Eigerøy bru: Kontrakten lyses ut for et etterlengtet prosjekt

Statens vegvesen starter nå anbudsprosessen for den nye Eigerøy bru på riksvei 426. Prosjektet, som har vært etterspurt av lokalsamfunnet, inkluderer en moderne bro med to kjørefelt, oppgradering av tilstøtende veier og en ny gang- og sykkelvei. Kontraktsverdien anslås til 450 millioner kroner.

Et betydelig samferdselsprosjekt som har vært lenge på ønskelisten for innbyggerne i Eigersund kommune, er nå i ferd med å bli en realitet. Statens vegvesen har endelig sendt entreprisen for den nye Eigerøy bru på riksvei 426 ut i markedet.

Dette markerer en viktig milepæl for et prosjekt som har vært planlagt og ventet på en god stund, og som nå nærmer seg en konkret byggestart.

Vegvesenet bekrefter i en fersk pressemelding at den antatte kontraktsummen for dette omfattende arbeidet er satt til 450 millioner kroner, et beløp som inkluderer merverdiavgift. Denne finansielle rammen reflekterer prosjektets størrelse og ambisjon, og signaliserer et solid engasjement fra statens side for å forbedre infrastrukturen i regionen.

Den nye broen er ikke bare en erstatning for en eksisterende, men en oppgradering som vil tjene lokalsamfunnet og næringstrafikken på en vesentlig bedre måte. Med to kjørefelt vil den nye Eigerøy bru bidra til økt kapasitet og bedre flyt for all trafikk.

I tillegg til selve brokonstruksjonen, vil prosjektet omfatte en grundig oppgradering av de tilstøtende veiene som leder til og fra broen. Dette sikrer en helhetlig forbedring av veistandarden i området, og legger grunnlaget for en tryggere og mer effektiv ferdsel.

Videre er det planlagt en ny gang- og sykkelvei langs østsiden av riksvei 426. Denne tilføyelsen er et viktig skritt for å fremme bærekraftig transport og øke sikkerheten for myke trafikanter.

Tilstedeværelsen av en dedikert gang- og sykkelvei vil gjøre det mer attraktivt og tryggere for innbyggere å velge sykkel eller gange for kortere reiser, samtidig som den vil redusere risikoen for konflikter mellom syklister, fotgjengere og motorkjøretøy.

Statens vegvesen beskriver Eigerøy bru som et prosjekt med stor betydning, som ikke bare tjener dagens behov, men også legger til rette for fremtidig utvikling i Eigersund. Dette er en investering i fremtiden, som forventes å ha positive ringvirkninger for både næringsliv og innbyggere.

Prosjektleder Geir Strømstad i Statens vegvesen understreker den store betydningen av prosjektet for Eigersund kommune. Han uttaler i pressemeldingen at dette er et prosjekt som innbyggerne har ventet lenge på, og at det har stor betydning for lokalsamfunnet. Strømstad fremhever at prosjektet vil legge til rette for videre utvikling i Eigersund, noe som vitner om et strategisk blikk på hvordan god infrastruktur kan være en katalysator for vekst og forbedring.

Planen er å sende ut tilbudsforespørsler til potensielle entreprenører i løpet av 2024, og med utlysningen av kontrakten nå, er man på god vei til å realisere dette etterlengtede prosjektet. Denne fasen er kritisk for å sikre at de beste og mest kompetente entreprenørene blir valgt til å utføre arbeidet, noe som er avgjørende for kvaliteten og tidsplanen for byggeprosessen.

Det er forventet at prosjektet vil skape arbeidsplasser og stimulere den lokale økonomien under byggeperioden. Samtidig vil den ferdige broen og oppgraderte veiene forbedre tilgjengeligheten til Eigerøy og nærliggende områder, noe som kan ha positive effekter for både turisme og næringsliv i regionen.

Utlysningen av kontrakten er et klart signal om at Statens vegvesen er fast bestemt på å fullføre dette viktige prosjektet, og at de ser frem til å se nye planer og tilbud fra markedet som vil bidra til å forme fremtiden for Eigerøy bru og riksvei 426.

Det er en spennende tid for Eigersund, med en fremtidig infrastruktur som ser lysere ut.

Bildet som akkompagnerer nyheten, hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling, gir et historisk perspektiv og illustrerer kanskje forgjengeligheten av tidligere strukturer eller den kontinuerlige utviklingen av transportnettverket. Anmerkningene om fotografen, ÅM, gir en liten innsikt i opphavet til bildet. Selv om bildet selv ikke er en del av den operative informasjonen om det nye prosjektet, bidrar det til å sette hendelsen inn i en bredere kontekst av historie og utvikling.

Utlysningen av kontrakten er et positivt skritt for Eigersund, og det er ventet med spenning at byggingen snart kan starte. Den nye Eigerøy bru vil utvilsomt spille en sentral rolle i regionens fremtidige utvikling





