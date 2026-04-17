Ny Eigerøy bru lyses ut for anbud – milliardinvestering i veiinfrastruktur på Jæren

Statens vegvesen sender ut entreprisen for den etterlengtede Eigerøy bru på riksvei 426 til markedet. Prosjektet, som har en antatt kontraktsverdi på 450 millioner kroner, vil forbedre trafikksikkerheten og legge til rette for næringstransport i Eigersund kommune.

Statens vegvesen har nå tatt et viktig skritt i realiseringen av den nye Eigerøy bru på riksvei 426 , et prosjekt som har vært etterlengtet av både lokalsamfunnet og næringslivet i Eigersund kommune. Etter å ha stått på utbyggingslistene en stund, har vegvesenet nå sendt entreprisen for dette betydelige veiprosjektet ut i markedet. Den antatte kontraktsummen for prosjektet er beregnet til 450 millioner kroner, et beløp som inkluderer merverdiavgift.

Dette markerer en betydelig investering i lokal infrastruktur og fremtidig utvikling for regionen. Den nye broen vil ikke bare erstatte den eksisterende, men også bringe med seg en rekke forbedringer som vil ha positiv innvirkning på den daglige trafikken. Eigerøy bru vil utformes med to kjørefelt, noe som vil bidra til en mer effektiv og tryggere passasje for kjøretøy. I tillegg til selve broen, omfatter prosjektet også oppgraderinger av de tilstøtende veiene. Dette sikrer en helhetlig forbedring av transportkorridoren. En sentral del av planen er også etableringen av en ny gang- og sykkelvei langs østsiden av riksvei 426. Denne utvidelsen vil gi bedre og tryggere tilgjengelighet for myke trafikanter, og oppmuntrer til økt bruk av sykkel og gange som transportmidler. Statens vegvesen understreker at Eigerøy bru er mer enn bare et infrastrukturprosjekt; det er et tiltak med stor betydning for lokalsamfunnet og en viktig legger til rette for videre vekst og utvikling i Eigersund. Prosjektleder Geir Strømstad i Statens vegvesen uttrykker optimisme og sier i en pressemelding at dette er et prosjekt innbyggerne i Eigersund kommune har ventet lenge på. Han fremhever prosjektets betydning for lokalsamfunnet og dets rolle i å legge til rette for videre utvikling. Dette understreker viktigheten av prosjektet for å møte fremtidige transportbehov og skape et mer attraktivt område for både innbyggere og næringsdrivende. Arbeidet med å sende entreprisen ut i markedet er et viktig steg for å sikre at prosjektet kan igangsettes så raskt som mulig. Statens vegvesen vil nå vurdere tilbudene som kommer inn, og deretter inngå kontrakt med en entreprenør som kan utføre byggearbeidet. Det er ventet at anbudsprosessen vil pågå en periode, før selve byggearbeidet kan starte. Investeringen i Eigerøy bru er et tydelig signal om vilje til å satse på utviklingen av transportsystemet på Jæren, og vil utvilsomt styrke regionens konkurranseevne og livskvalitet. Det er viktig å merke seg at kommentarer til denne nyheten krever innlogging hos Ifrågasätt, hvor man kan bruke BankID for enkel oppretting av brukerkonto. Kommentarer kan avgis både under fullt navn eller med et kallenavn, noe som gir brukerne fleksibilitet i sin deltakelse i den offentlige samtalen rundt dette viktige samferdselsprosjektet. Den nye broen vil ikke bare øke kapasiteten og sikkerheten for kjøretøytrafikk, men også forbedre tilgjengeligheten til og fra Eigerøy, noe som vil være positivt for både fastboende og næringslivet som er avhengig av effektive transportløsninger. Oppgraderingen av tilhørende veier sikrer en sømløs overgang til den nye broen, og reduserer dermed risikoen for trafikkale flaskehalser. Den nye gang- og sykkelveien er et viktig bidrag til en mer bærekraftig transportprofil i kommunen, og vil gjøre det enklere og tryggere for folk å velge miljøvennlige transportalternativer i hverdagen. Fremtidig vekst og utvikling i Eigersund kan knyttes direkte til tilgjengeligheten og infrastrukturen, og Eigerøy bru er et avgjørende element i denne sammenhengen. Statens vegvesens ambisjon er tydelig: å bygge fremtidsrettet infrastruktur som tjener samfunnet på best mulig måte. Dette prosjektet er et eksempel på hvordan investeringer i samferdsel kan ha bred og positiv innvirkning på både enkeltpersoner og næringslivet





