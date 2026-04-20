Ny Eigerøy bru på riksvei 426 nærmer seg realisering med en prislapp på 450 millioner

Statens vegvesen lyser ut kontrakten for ny Eigerøy bru på riksvei 426. Prosjektet innebærer ny bro, veioppgradering og tryggere forhold for myke trafikanter i Eigersund.

Statens vegvesen har nå tatt et avgjørende skritt videre i realiseringen av den nye Eigerøy bru på riksvei 426 i Eigersund kommune. Etter en lang periode med planlegging og forventning, er prosjektet nå endelig klart for utlysning i det åpne markedet. Dette er en etterlengtet nyhet for lokalbefolkningen, som lenge har etterlyst en oppgradering av den eksisterende infrastrukturen for å sikre bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet.

Den antatte kontraktsummen for byggingen er estimert til 450 millioner kroner, et beløp som inkluderer merverdiavgift. Vegvesenet understreker at dette representerer en betydelig investering i regionens samferdsel. Prosjektet innebærer ikke bare oppføringen av selve brukonstruksjonen, men omfatter også omfattende oppgraderinger av de tilstøtende veistrekningene. Den nye broen vil bli utformet med to fullverdige kjørefelt, noe som vil bidra til en mer effektiv trafikkflyt. I tillegg vil prosjektet løfte frem trafikksikkerheten for de myke trafikantene, da det skal etableres en helt ny gang- og sykkelvei langs østsiden av riksvei 426. Dette er et tiltak som er spesielt viktig for skolebarn og andre lokale innbyggere som ferdes i området. Prosjektleder Geir Strømstad fra Statens vegvesen uttrykker stor glede over milepælen og påpeker at Eigerøy bru spiller en nøkkelrolle for både lokalmiljøet og den omfattende næringstrafikken som er knyttet til området. Han fremhever at prosjektet er avgjørende for fremtidig utvikling i Eigersund kommune. Med utlysningen i markedet går Eigerøy bru fra å være et planleggingsdokument til å bli et konkret anleggsarbeid. For lokalsamfunnet betyr dette at man snart kan se anleggsmaskiner i sving, noe som markerer slutten på en lang ventetid. Statens vegvesen har lagt vekt på at prosjektet skal gjennomføres med fokus på kvalitet og effektivitet, slik at ulempene for trafikantene i anleggsperioden blir minst mulig. Det er knyttet store forventninger til hvem som vil vinne kontrakten og hvordan de vil løse de tekniske utfordringene ved bygging av en ny bru på denne lokasjonen. Eigersund kommune har lenge prioritert dette prosjektet høyt, da forbindelsen er livsnerven for transport av varer og mennesker til og fra Eigerøy. Ved at vegvesenet nå sender entreprisen ut, bekreftes det at finansiering og fremdriftsplaner er på plass, noe som gir nødvendig forutsigbarhet for både entreprenørbransjen og lokalmiljøet i tiden fremover





