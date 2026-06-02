Ny håndballandslagssjef presenteres på onsdag; European Hockey League avslører spennende kamptider; Southampton-bevisst ledelse trods spionskandal; Olympiatoppen reviderer regler for simulert høyde; Serena Williams tilbake på tennisbanen; Norge reiser mot VM uten Haaland og Ødegaard i startellever.

Bekreftet håndball president Randi Gustad til TV2 at det nærmer seg en avgjørelse om hvem som blir ny landslagssjef for håndball gutta. Den nye landslagssjefen skal, etter det TV2 erfarer, bli presentert på en pressekonferanse onsdag klokka 15.00.

Håndballeksperten Bent Svele kommenterer at Andersson var en av de beste playmakerne i verden, og at Kronborg har lang erfaring med trener Nicolaj Jacobsen og det danske landslaget, et av verdens beste herrelag. I ishockey er terminlisten for European Hockey League offentligkjort, med flere spennende dueller fra start. Storhamar møter Frisk Asker i en repetisjon av forrige sesongs finale 17. september, mens Vålerenga åpner hjemme mot Stavanger Oilers 16. september.

Etter korrektur er Frisk-Storhamar allerede satt til 28. november, ikke 28. desember, mens Storhamar-Vålerenga er planlagt 30. desember. Tonda Eckert fortsetter som Southampton-manager til tross for at opprykkssjanse gikk tapt etter spionskandalen mot Middlesbrough. Klubbens leder Solak uttaler at Eckert har styrets fulle tillit og er riktig mann for jobben. Eckert beklager for supporterne og spillerne, og erkjenner at de hadde fortjent å spille opprykksfinalen.

Etter gransking fant et uavhengig disiplinærutvalg at spionasjen var autorisert av Eckert og en bevisst plan for å skaffe seg en sportslig fordel. I fotball: Norges Fotballforbund kunngjør at assistenttrener for A-kvinnene, Stensland, tar over en aldersbestemt landslagstrenerrolle og uttrykker stor glede over nye utfordringer. Olympiatoppen skal utarbeide en klar protokoll for bruk av simulert høyde etter tiltale i forbindelse med dødsfallet til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken.

President Al-Samarai melder at Olympiatoppen vil bli ansvarlig for registrering av slik bruk fremover, og at Norges Idrettsforbund har gitt fullmakt til eventuelle endringer i retningslinjer. Simulert høyde brukes for å etterligne høyere海拔 enn virkeligheten. Tennis: Serena Williams skal spille i London senere i juni, hennes første turnering siden 2022. Hun uttrykker glede over å returnere til gress underlaget på et stort arena.

Deretter venter Wimbledon, men det er ikke bekreftet om hun spiller der. For NM-holdet i fotball reiser Norge tirsdag mot USA, men først møter de Sverige på Ullevaal. Erling Haaland og Martin Ødegaard er ikke med i startellever, både på grunn av fri og feiring, men begge to er med på flyet til VM. Stolthet til trods er Aursnes valgt som innbytter for ballsikkerhet og lederskap, ifølge Solbakken





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