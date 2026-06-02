Håndball: Ny landslagssjef for menn presenteres. Ishockey: EHL-terminliste offentlig med flere høydepunkter. Fotball: Southampton-beviser spionskandalens konsekvenser og Norge møter Sverige uten Haaland og Ødegaard. Simulert høyde frarådes etter tragisk dødsfall. Serena Williams returnerer til gress.

Det er bekreftet av håndball president Randi Gustad til TV 2 at en avgjørelse om den nye landslagssjefen for menneskets håndball ag nærmer seg. Ifølge TV 2s rapport blir keinen ansvarlig presentert på en pressekonferanse onsdag klokken 15.00.

Håndballexperten Bent Svele kommenterer at Andersson var en av verdens beste playmakere, mens Kronborg har lang erfaring fra arbeid med verdens beste håndballtrener, Nicolaj Jacobsen, og det danske herrelandslaget, som er et av verdens beste. Den nye treneren vil få en viktig oppgave i å lede det norske herrelandslaget videre. I ishockey er terminlisten for European Hockey League (EHL) offentliggjort, og allerede i åpningsrunden er det flere spennendeOppgjør.

Storhamar og Frisk Asker møtes 17. september, noe som er en repeat av forrige sesongs finale. Dagen før åpner Vålerenga hjemme mot Stavanger Oilers 16. september. Det blir også flere høydepunkter i juleperioden: Frisk Asker mot Storhamar 28. desember, og Storhamar mot Vålerenga 30. desember. Det ble en rettelse: i en tidligere versjon sto det at Vålerenga-Frisk Asker skulle spilles 28. desember, men det riktige er at de møtes 28. november.

Southampton-manager Tonda Eckert forblir i sin stilling til tross for at sjansen for Premier League-opprykk gikk tapt etter en spionskandale mot Middlesbrough. klubbens president Solak uttaler at Eckert er mannen til å lede laget videre, og at han har hele styret i ryggen. Eckert ba om unnskyldning til supporterne og spillerne for at de ikke fikk spille opprykksfinalen, og tilsto at spionasjen var autorisert av ham og var en bevisst plan for å skaffe seg en sportslig fordel.

Etter en uavhengig disqualifisering kom det fram at spionasjen var godkjent av Eckert. Olympiatoppen skal i løpet av høsten utarbeide en klar protokoll for bruk av simulert høyde, og inntil den er klar frarådes bruken. Denne anbefalingen fulgte etter skiskytteren Sivert Guttorm Bakken ble funnet død på hotellrom i Italia med en høydemaske på seg. Idrettspresident Al-Samarai opplyser at Olympiatoppen nå vil være adressat for registreringer av bruk av simulert høyde, og at en protokoll vil tydeliggjøre ansvarsforhold og rapporteringskrav.

Styrets授权 på idrettstinget i 2025 tillater endringer i retningslinjene basert på faglige vurderinger. Tennisspilleren Serena Williams skal for første gang siden 2022 spille en turnering, nemlig Queen'ss Club i London senere i juni. Hun uttrykte glede over å returnere til gressunderlaget, som har gitt henne noen av sine største karrieremomenter. Det er ikke klart om hun også spiller Wimbledon, en turnering hun vant syv ganger i single mellom 2002 og 2016.

Norsk fotballmannslag skal spille en testkamp mot Sverige på Ullevål før VM, men Erling Haaland og Martin Ødegaard er ikke med i troppen. Haaland har fått fri, mens Ødegaard feiret Premier League-tittelen i London. Begge er med på flyet til VM. Spillerlisten for kampen inkluderer blant annet Fredrik Aursnes, som Solbakken roser for å tilføre ballsikkerhet og lederegenskaper fra sin tid i Benfica





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