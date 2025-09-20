Ny kritikk mot Forsvaret: Flere unge utestenges fra førstegangstjenesten

Forsvaret får kritikk for håndteringen av sikkerhetsklareringer for personer med tilknytning. Flere unge får innkallingen til førstegangstjenesten annullert uten individuell vurdering. Høyre-topp reagerer sterkt.

Lytt til saken. Kortversjonen er en oppsummering laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. I fjor høst avslørte VG at Forsvaret s håndtering av sikkerhetsklareringssaker for personer med tilknytning, spesielt unge med flerkulturell bakgrunn, ikke fulgte regelverket. Ine Eriksen Søreide (H), leder av forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, rettet sterk kritikk mot Forsvaret og daværende forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og krevde full opprydding.

Nå reagerer Eriksen Søreide sterkt på en ny sak der Isabell Storrønning Shahinian (19), med far fra Iran og tidligere tilknytning til Forsvarets sikkerhetsavdeling, har fått annullert sin innkalling til førstegangstjenesten. I annulleringsbrevet står det at Forsvaret ikke har kommet til en konklusjon i klareringssaken. Eriksen Søreide påpeker at Forsvaret og Forsvarsdepartementet har fått gjentatt kritikk og lovet å rydde opp, men at praksisen ser ut til å fortsette, noe hun mener er uholdbart og et brudd på reglene. \Problematikken strekker seg tilbake. I 2014 satte Eriksen Søreide, da forsvarsminister, en stopper for Forsvarets praksis rundt saksbehandling av personer med tilknytning. Hun beskrev fremgangsmåten som uakseptabel. Etter VGs avsløringer i fjor høst, som førte til at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité startet undersøkelsessak, hadde Eriksen Søreide forventet endring. Hun uttrykker bekymring over at store grupper nordmenn utestenges fra førstegangstjenesten uten individuell vurdering, noe som bryter med reglene og er urovekkende, spesielt i en tid hvor Forsvaret skal vokse. Forsvaret og forsvarsminister Tore O. Sandvik er forelagt kritikken, og deres svar er inkludert i saken. Gruppen av militært tilsatte med klareringsutfordringer er også opprørt over situasjonen, og deres talsmann uttrykker skuffelse over manglende bedring. Saken belyser en vedvarende utfordring innen Forsvaret, der saksbehandlingspraksis knyttet til sikkerhetsklarering av personer med tilknytning har vært gjenstand for kritikk og krav om opprydding over flere år. Kritikken fokuserer på manglende individuelle vurderinger, lang ventetid og uklare retningslinjer, som rammer unge med flerkulturell bakgrunn. \VG har tidligere avslørt lignende forhold i 2022, der unge med flerkulturell bakgrunn fortalte om hvordan saksbehandlingspraksis påvirket dem både utdanningsmessig og økonomisk. Denne saken illustrerer en rekke problemstillinger. For det første er det bekymringsfullt at Forsvaret ser ut til å fortsette en praksis som er blitt kritisert av både Stortinget og EOS-utvalget. Dette reiser spørsmål om hvorvidt Forsvaret tar kritikken på alvor og om de iverksetter de nødvendige tiltakene for å sikre en rettferdig og regelrett saksbehandling. For det andre understreker saken viktigheten av individuell vurdering. Eriksen Søreide fremhever at ingen skal diskvalifiseres på grunn av foreldrenes bakgrunn, men at alle har krav på en grundig vurdering av sin egen sak. Dette handler om rettferdighet, likebehandling og respekt for den enkelte. For det tredje setter saken fokus på konsekvensene av lang ventetid og manglende sikkerhetsklarering. Disse forholdene kan ha store konsekvenser for de berørte, som kan bli hindret i å fullføre utdanning, delta i arbeidslivet eller tjene landet sitt i Forsvaret. Gruppen av militært tilsatte med klareringsutfordringer uttrykker frustrasjon over at Forsvaret fortsetter å sende ut annulleringsbrev, og at løftene om bedring ser ut til å forsvinne





