Stortinget vedtar lovendring som gjør det obligatorisk for skoler å dele opplysninger om elever med ny skole for å forebygge vold og konflikter.

Ny lov pålegger skoler å dele informasjon om utsatte elever Fra tidligere har det vært få opplysninger som kan deles mellom skoler uten samtykke fra elev eller foresatte.

Når Stortinget nå vedtar regjeringens lovendring, blir dette ikke bare lettere - det blir en plikt. Lovendringen skal forhindre at skoler er for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) understreker at dersom en elev har vært voldelig eller det er pågående konflikter mellom ulike grupper, er det viktig at skolene deler informasjon med hverandre når eleven bytter skole.

Dette blir nå en plikt, slik at skoler som har behov for informasjon faktisk får det. De nye reglene innebærer at den tidligere skolen skal dele opplysninger om eleven med den nye skolen dersom opplysningene er nødvendige for å forebygge atferd som i vesentlig grad går ut over skolemiljøet til medelever eller arbeidsmiljøet til de ansatte. Dette gjelder både ved skolebytte underveis i grunnskolen og ved overgang til videregående skole.

Lovendringen vil bidra til at skolene kan ta imot elever på en god måte, sette inn forebyggende tiltak, sørge for god klassesammensetning og avgjøre hvilke klasser som skal få ekstra ressurser. For å hindre stigmatisering understreker Kunnskapsdepartementet at ikke flere ansatte enn nødvendig bør få kjennskap til elevenes historikk. De siste årene har det vært en betydelig økning i alvorlig barne- og ungdomskriminalitet, særlig blant dem under 15 år.

Andelen skoleansatte som oppgir at de er blitt utsatt for vold eller trusler, har også økt de siste årene. I tillegg beskriver stadig flere lærere uro og forstyrrelser i undervisningen som et økende problem. Lovendringen er en del av flere endringer i regelverket de siste årene som skal gi læreren større handlingsrom.

Regjeringen har tidligere endret opplæringsloven slik at ansatte i skole og SFO skal kunne gripe inn fysisk mot elever for å avverge skader på personer eller eiendom, psykiske krenkelser og vesentlige forstyrrelser i undervisningen. Denne utviklingen viser et tydelig behov for strengere tiltak for å sikre et trygt skolemiljø.

I mars sendte kunnskapsministeren også et annet lovforslag på høring: å gi skoler anledning til å ta elever som ødelegger for fellesskapet ut av klassen og gi undervisning et annet sted - uten samtykke fra elev eller foreldre. Nordtun påpeker at skolen må ha lover og regler som verner retten til undervisning for fellesskapet i klasserommet. Skolen skal være et sted der elever og ansatte trives, lærer og er trygge.

Samlet sett viser disse endringene at regjeringen tar grep for å håndtere utfordringer knyttet til vold, uro og manglende informasjonsdeling, med mål om å styrke både sikkerhet og læringsmiljø i norske skoler





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Skolebytte Informasjonsdeling Vold Elevsikkerhet Lovendring

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