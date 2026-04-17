Ny mpox-variant oppdaget i Danmark – Norge har god beredskap

Statens Serum Institut forventer en økning i mpox-tilfeller, men smitterisikoen forblir lav. Norge har et solid beredskapssystem for å håndtere utbrudd, og den nye varianten klade 1b, som er oppdaget i Danmark, har ennå ikke nådd Norge. Sykdommen er generelt mild, men kan være mer alvorlig for immunsvake og barn.

Statens Serum Institut forventer en stigning i antallet tilfeller av mpox, men understreker at smitterisikoen forblir lav. Norge har et robust beredskapssystem på plass for å håndtere et potensielt utbrudd av sykdommen. Nylig er en ny variant av mpox, i Danmark benevnt som klade 1b, blitt identifisert der.

Selv om man forventer at klade 1b, i takt med global spredning, vil dukke opp også i Danmark, endrer ikke dette det faktum at den samlede smitterisikoen i landet forblir svært lav. Danskene har et beredskap som er i stand til raskt å håndtere og begrense smitte dersom det skulle oppstå.

I en e-post til Dagbladet, bekrefter overlege Marte Petrikke Grenersen ved Folkehelseinstituttet at den nye varianten ennå ikke har nådd Norge. Hun forklarer videre at for de aller fleste utgjør mpox en relativt mild sykdom som leges av seg selv. En del kan oppleve feber og smerter i forbindelse med utslettet, men disse symptomene pleier å avta i løpet av noen få dager.

Grenersen presiserer at sykdommen kan være mer alvorlig for personer med svekket immunforsvar og for barn. Imidlertid er dødeligheten generelt svært lav, estimert til under 0,1 % i afrikanske land, og trolig enda lavere i Norge. Utslettet starter typisk i ansiktet og sprer seg deretter til resten av kroppen. Grenersen avslutter med å forsikre om at Norge har en god beredskap for å håndtere et eventuelt utbrudd av mpox.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har tidligere forklart symptomene på mpox, og hva som skiller dem fra vannkopper, i en video fra Dagbladet TV/NTB.

Mpox ble første gang påvist i Norge i mai 2022 hos en person i Oslo, etter utenlandsreise. Dette utbruddet var knyttet til en større internasjonal spredning som startet i Europa samme år, med særlig fokus på tilfeller i Storbritannia og Spania. Viruset har sin opprinnelse i deler av Vest- og Sentral-Afrika, der det har vært kjent i flere tiår. Det var i 2022 at det for første gang spredte seg i større omfang utenfor disse regionene.

I følge FHI er menn som har sex med menn spesielt utsatt, da smitteoverføringen i stor grad skjer gjennom tett fysisk kontakt og innenfor nettverk der viruset lettere kan florere.





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mpox Helseberedskap Virusvarianter Folkehelseinstituttet Smitterisiko

United States Latest News, United States Headlines

Norge og Ukraina styrker forsvarssamarbeidet: Droner produseres i NorgeNorge og Ukraina har inngått et nytt og tettere forsvarssamarbeid, som blant annet innebærer produksjon av ukrainske droner i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj signerte en felles erklæring om forsterket samarbeid, der droner er et sentralt element. Samarbeidet inkluderer også kunnskapsutveksling om moderne krigføring og utvikling av ny forsvarsteknologi.

Read more »

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »