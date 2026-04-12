Ny næringsplan for Berakvam: Suldal kommune vil endre steinuttaket og åpner for nye bedrifter

Suldal kommune endrer planene for Berakvam etter at havvindmølleplanene falt bort. Steinuttaket skal reduseres, og området skal planeres for nye næringer. Naboer reagerer på planene.

Windworks Jelsa hadde opprinnelig planer om å gjøre Berakvam til en fabrikk for havvindmøller, men forhandlingene brøt sammen i 2024, og planene ble skrinlagt. Nå ønsker Suldal kommune å sikre at området ikke forfaller, og de har satt i gang planer som vil endre bruken av det. I den gjeldende driftsplanen har Mibau Stema tillatelse til å ta ut stein helt ned til 55 meter under havnivå. Kommunen er nå i ferd med å utarbeide planer som krever at steintaket stopper på fem meter over havet, noe som effektivt overstyrer den opprinnelige driftsplanen til Europas største pukkverk.

For steingiganten betyr dette at uttaket må avsluttes omtrent tre år tidligere enn opprinnelig planlagt. Kommunens mål er å skape en ferdig planert tomt hvor bedrifter kan søke om byggetillatelser direkte, uten å måtte gjennom flere runder i planbyråkratiet. Olav Lindseth (V) er klar på hvorfor denne tilnærmingen er viktig, og peker på at lokasjonen er attraktiv og konkurransedyktig i et europeisk perspektiv. Han fremhever mangelen på gode areal og ser potensialet for for eksempel landbasert oppdrett. Lindseth mener at samspill mellom flere næringer er mulig, men påpeker at datasentre krever betydelige mengder strøm og trafikkapasitet, noe som kanskje ikke er det mest realistiske alternativet akkurat her.

I mellomtiden har det vært stor motstand mot planene om å flytte steinbruddet til et nytt og gigantisk uttak på 2700 dekar, tilsvarende 378 fotballbaner, nærmere boliger og hytter. Uten utvidelsen kan Mibau Stema bli tvunget til å legge ned virksomheten, noe som kan føre til tap av rundt 300 arbeidsplasser innen 2038. Fjellknausen langs Sandsfjorden, som i dag fungerer som en skjerm mot støy fra steinbruddet, kan også bli redusert i det nye planarbeidet. Kommunen åpner for å justere den ned i både bredde og høyde for å frigjøre mer næringsareal. Gruppen «La Sandsfjorden Leva!», som organiserer naboer og hytteeiere i området, reagerer sterkt på kommunens planer. Leder Gerd Kristin Høyvik påpeker at de nærmeste naboene ikke er varslet, og at folkemøtet først kommer etter at planen er sendt på første gangs høring.

Høyvik karakteriserer kommunens håndtering som amatørmessig og kritiserer en rekke planlagte prosjekter som vil påvirke Jelsahalvøya og områdene ved Sandsfjorden og Økstrafjorden. Hun krever en helhetlig områderegulering som vurderer støy, støv, lysforurensning og trafikk fra alle planene samlet, ikke hver for seg. Det er klare konflikter mellom arbeidsplasser, næringsliv og verdiskaping på den ene siden, og natur, miljø og klima på den andre.

Suldal kommune er oppdragsgiver for planene, og Omega 365 Protek AS er plankonsulent. Det endelige kommunestyrevedtaket er planlagt i januar 2027. Kommunen varsler detaljerte utredninger om støy, miljøpåvirkning og trafikkløsninger før planen vedtas endelig. Det er planlagt ny adkomst fra fylkesvei 517 på rettstrekket nordøst i planområdet, og Rogaland fylkeskommune er allerede involvert som veimyndighet. Høringsfristen for planprogrammet er satt til 21. mai 2026. Administrerende direktør Tor Helge Hilmarsen i Mibau Stema Norge ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.





