sa: 'Ombalansering er Natos nye moteord. En massiv opprustning i Europa og Canada vil føre til store endringer, sa Rutte... ' Samme situasjon at det Danske Ministeri, som ennå vänder seg til den 'Ny Nato' åpning.

Ombalansering er Nato s nye moteord. En massiv opprustning i Europa og Canada vil føre til store endringer, sa Rutte på en pressekonferanse i Brussel onsdag i forkant av Nato s utenriksministermøte senere denne uka.

Europa trapper opp, USA tilpasser seg også en ny situasjon, gjennom en ny distribusjon av lederroller. Dette vil bety et annet Nato, et Nato 3.0, sa Rutte. Rutte tilbakeviser derimot at Donald Trumps plutselige uttrekking av 5000 soldater fra Tyskland kom som en overraskelse.

USAs justering av styrkene sine i Europa vil skje på en gradvis og strukturell måte, som ikke vil påvirke Natos forsvarsplaner, Utenriksministermøtet, som finner seg i Helsingborg i Sverige torsdag og fredag, skal først og fremst forberede Nato-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Landene ble enige om å forplikte seg til det såkalte femprosentmålet - å bruke 5 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar innen 2035.

Rutte framholder at det viktigaste blir å sikre at økte forsvarsbevilgninger får fart i forsvarsindustrien, også Ukraina blir en viktig sak både på utenriksministermøtet og toppmøtet. Rutte ønsker å få på plass en mekanisme der alle landene forplikter seg til å gi mer penger til Ukraina, blant annet for å sikre en bedre byrdefordeling





Nato krever fart på europeisk våpenproduksjonNatos generalsekretær Mark Rutte vil legge press på europeisk våpenindustri for å få fart på investeringer og produksjon, skriver Financial Times.

