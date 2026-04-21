Ny plan for sykehusene: Helsefagarbeidere skal avlaste sykepleiere

Regjeringen ønsker mer fleksibel oppgavedeling på sykehusene for å møte bemanningsutfordringene. Ved å la helsefagarbeidere ta over flere oppgaver, skal sykepleierne få frigjort tid til pasientbehandling som krever høyere spesialkompetanse.

Debatten om fremtidens sykehusdrift har for alvor skutt fart, og spørsmålet om hvordan vi skal løse den kritiske mangelen på kvalifisert personell står sentralt i den politiske dagsordenen. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) har nylig lansert et forslag som innebærer en endring i hvordan oppgavene på norske sykehus skal fordeles.

Ved å i større grad inkludere helsefagarbeidere i det kliniske arbeidet, håper regjeringen å avlaste sykepleierne, slik at de kan fokusere sin spesialiserte kompetanse på de mest komplekse pasientbehandlingene. Dette er ikke et tiltak ment for innsparing, men et nødvendig grep for å sikre at helsevesenet er bærekraftig når andelen eldre i befolkningen øker markant i årene som kommer. Sykepleierforbundet har uttrykt en forsiktig optimisme til forslaget, men understreker samtidig viktigheten av at pasientsikkerheten ikke blir satt på spill. Det er enighet om at helsefagarbeidere allerede utfører viktige oppgaver i dag, som stell og pleie, men utvidelse av ansvarsområder til for eksempel kirurgisk støtte, blodprøvetaking og avanserte sårskift krever tydelige faglige retningslinjer. Dersom oppgaveglidningen skal fungere i praksis, må sykehusene evne å vurdere hvilke prosedyrer som trygt kan delegeres, og hvilke som krever en autorisert sykepleiers utdanning og erfaring. Utfordringen ligger i å finne den rette balansegangen der man utnytter ressursene optimalt uten at kvaliteten på behandlingen lider. Videre peker Helsepersonellkommisjonen på at dagens system har en underutnyttelse av helsefagarbeideres kompetanse. Ved å øke etterspørselen etter denne yrkesgruppen, kan man potensielt redusere den opplevde sykepleiermangelen betydelig, da sykepleiere i dag ofte må utføre oppgaver som ikke nødvendigvis krever bachelorgrad. Dette kan også være et viktig bidrag for å forbedre arbeidsmiljøet for sykepleierne, som i dag opplever et stort arbeidspress som fører til at mange forlater yrket for tidlig. Regjeringens kommende helsepersonellplan vil forhåpentligvis gi de nødvendige rammene for hvordan denne omstillingen skal gjennomføres på en profesjonell måte, slik at både pasienter og helsepersonell opplever trygghet og mestring i sine roller. Avslutningsvis er det viktig å understreke at dette ikke handler om å erstatte profesjoner, men om et tettere og mer fleksibelt samarbeid mellom ulike yrkesgrupper. Utnyttelse av tilgjengelig arbeidskraft må prioriteres høyere for å møte fremtidens utfordringer. Det krever at sykehusledelsen involverer fagfolkene i prosessen, slik at de praktiske oppgavene blir fordelt basert på reell kompetanse og pasientenes behov. Dersom man klarer å skape en kultur preget av lagarbeid, hvor alle yrkesgrupper får utøve sitt fagfelt fullt ut, kan vi sikre at norsk helsevesen forblir et av verdens beste, til tross for de demografiske endringene som venter oss





