Ny rapport: Rekordvarme og ekstreme hetebølger i Norden og Europa

En ny rapport fra ECMWF og WMO viser at hetebølgen i Norden i 2023 var den lengste som er registrert. Temperaturrekorder ble slått, og skogbranner og issmelting satte nye rekorder. Klimaendringene er nå en realitet som påvirker både natur og samfunn.

Lytt til saken Hetebølgen som ramte deler av Norge, Sverige og Finland i fjor sommer var den lengste som noen gang er registrert, viser en ny rapport om Europas klima.

Nesten hele kontinentet opplevde temperaturer over gjennomsnittet i 2023, og noen av de mest ekstreme utslagene var i Norden i juli. I Frosta i Trøndelag ble det målt 34,9 grader, noe som er blant de høyeste temperaturene som er registrert i Norge, ifølge rapporten om tilstanden til Europas klima i 2023. Samtidig var Norskehavet rammet av en marin hetebølge, noe forskerne kaller for en alvorlig forandring i havmiljøet.

Gjennomsnittstemperaturen i overflaten av europeiske havområder i fjor var den høyeste som noen gang er registrert. Massive skogbranner og tørke Hetebølger og tørke øker risikoen for skogbrann. Klimautslippene fra europeiske skogbranner i 2023 var de høyeste siden registreringene begynte, og nye brannutslippsrekorder ble satt i flere land, blant annet Spania, Storbritannia, Kypros, Nederland og Tyskland. Områdene som brant, var til sammen på over én million hektar, noe som også var en ny rekord.

– Med stigende temperaturer og omfattende skogbranner og tørke er bevisene utvetydige: Klimaendringene er ikke en fremtidig trussel, men virkeligheten her og nå, sier Samantha Burgess ved den europeiske meteorologiske organisasjonen ECMWF. ECMWF har ansvaret for klimaovervåkningstjenesten til EUs Copernicus-program. Den nye rapporten er laget av ECMWF og Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). Hete-episenter i Stor-Elvdal Den nordiske hetebølgen i juli rammet regionen som av forskerne kalles «sub-arktisk Fennoskandia».

Dette inkluderer Norge, Sverige og Finland nord for den 60. breddegrad, som i Norge går rett nord for Oslo. Hetebølgen varte i 21 dager, noe som var en ny rekord for denne regionen, ifølge rapporten. Tidligere har Meteorologisk institutt meldt at Stor-Elvdal i Østerdalen hadde 15 dager på rad med temperaturer over 27 grader. Basert på deres definisjon var dette den lengste hetebølgen som noen gang er registrert i Norge.

I den nye rapporten påpekes at gradestokken steg over 30 grader flere steder nord for polarsirkelen. I Storforshei i Nordland, som ligger nærmest rett på polarsirkelen, var det mer enn 30 grader i tolv dager på rad, meldte NRK i fjor sommer. Kraftige utslag Mens Nordland fikk sydenvarme, fortsatte Europas isbreer å krympe. På Island var massetapet fra breene det nest største som noen gang er registrert.

På Grønland forsvant 139 milliarder tonn is, ifølge den nye rapporten. Smeltingen her bidrar til at havnivået langsomt stiger over hele verden. – Rapporten viser at klimaendringer får kraftige utslag i Norden og Arktis. Når hetebølger blir hyppigere og mer ekstreme, presses naturen her langt over sine tålegrenser.

Et varmere hav og tørrere landskap svekker også norsk beredskap og matsikkerhet fra fiskeri og jordbruk, sier generalsekretær Karoline Andaur i miljøorganisasjonen WWF i en kommentar. Dyre- og plantearter både på land og i havet påvirkes av oppvarmingen. Mange arter rammes også av tap av leveområder og nye nedbørsmønstre





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rekordvarme og fuktighet truer USA-landslagets VM-kamperEn kraftig marine hetebølge breder seg over Stillehavet og kan føre til ekstreme temperaturer og fuktighet på USAs vestkyst, hvor Norge potensielt kan spille sluttspillskamper. Klimaforskere advarer om økt risiko for stormer og skogbranner, spesielt om natta.

Read more »