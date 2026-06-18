Ny rettssak i London-saken: Norsk forsvarer krever overføring til Norge

En 19 år gammel mann fra Stavanger er siktet for drapsplanlegging på vegne av et svensk kriminelt nettverk. Saken har to ganger før vært for retten i London uten at juryen kunne bli enige om skyld. Nå er det satt ny rettssak, og forsvareren krever at saken overføres til Norge med begrunnelse i saksens tilknytning til Norge og den unge mannens sårbare helsetilstand.

Dermed blir det en ny rettssak, men et nøyaktig tidspunkt er foreløpig ikke fastsatt, ifølge Aftenposten. Den norske forsvareren, advokat Saqib Razaq, vil nå be om at den 19-åringen overføres til Norge.

Etter hans mening har saken en clear tilknytning til Norge og hører hjemme her. Dette gjelder både bevis, vitner og sakens øvrige omstendigheter. Saken burde etter hans syn ha vært etterforsket og behandlet i Norge fra begynnelsen av, og vi mener den nå bør overføres til Norge og avsluttes her, sier han til avisen. Les også: Norsk 19-åring tiltalt for drap i London: - Tydelig plan.

Det er uforsvarlig å holde ham i utlandet. Ifølge forsvareren er 19-åringen i en alvorlig og sårbar helsemessig situasjon. Vi mener det er uforsvarlig at han fortsatt er underlagt behandling i utlandet under disse forholdene, sier Razaq. I det britiske rettsvesenet er et krav om enstemmighet i avgjørelsen om skyldspørsmålet.

Dommeren gjorde et unntak da juryens talsmann sa at de ikke hadde blitt enige, og ville godta en avgjørelse dersom ti av tolv var enige, men det ble likevel ikke oppnådd enighet. Mener han ble hyret av Foxtrot. 19-åringen fra Stavanger er tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling. Han har sittet i et glassbur under rettssaken i Old Bailey-domstolen i London, der mange av de mest alvorlige straffesakene i England føres.

Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot hyret nordmannen, ifølge påtalemyndigheten. 19-åringen har i retten innrømmet at han tok på seg oppdraget, men har nektet for at han hadde tenkt å gjennomføre drapet. Han har forklart at han trengte pengene. Nordmannen ble pågrepet i Huddersfield i mars i fjor og har siden den tid sittet i britisk fengsel. Dette er en alvorlig internasjonal straffesak som starter opp på nytt i Storbritannia.

En 19 år gammel mann fra Stavanger er siktet for drapsplanlegging på vegne av et svensk kriminelt nettverk. Saken har allerede fått omfattende oppmerksomhet i både norske og britiske medier og viser kompleksiteten ved grenseoverskridende kriminalitet. Forsvareren mener at saken bør behandles i Norge, blant annet på grunn av dens tilknytning til Norge og fordi den nåværende behandlingen i utlandet er uforsvarlig.

Den unge mannens helsetilstand er et sentralt spørsmål, og hans tilknytning til Norge gjør at norske myndigheter burne involvert. Retten i London har hittil ikke kunnet nå enighet om skyldspørsmålet, noe som fører til en ny runde. Den unge mannen har innrømmet reisen, men motsier at han hadde intensjon om å gjennomføre drapet. Han opplyste at han var i en vanskelig økonomisk situasjon, noe som kan ha vært motivet for å ta imot oppdraget.

Nå venter alle en ny rettssak, og spørsmålet om overføring til Norge vil sannsynligvis bli nevnt i den nye prosessen. Den virkelige utfordringen i denne saken er ikke bare rettsbehandlingen, men også de psykologiske og sosiale konsekvensene for den unge tiltalte. Den 19-åringen har sittet i et glassbur rettssaken som en ekstremt alvorlig handling som er typisk for mordforsøk, og dette har sikkert påvirket ham kraftig.

Vurderingen av hans mentale tilstand er vi også viktig i forhold til spørsmålet om om samtykke eller skyld kan fastsettes. Også spørsmålet om hvilket land som har den beste evnen til å behandle en ung person i en slik situasjon, er relevant. I Norge vil ungdomstrussystemet og omsorgstilbudet for unge lovbrytere være annerledes enn i Storbritannia.

Derfor er det forsvars argument om at Norge er det passende landet for å føre saken videre, ikke bare et juridisk, men også et humanitært argument. Den internasjonale dimensjonen med det svenske nettverket Foxtrot legger til en ekstra kompleksitet, ettersom det viser at kriminaliteten er grenseoverskrydende og involverer flere land. Dette krever godt internasjonalt politisamarbeid og avanserte prosesser for utlevering og rettshåndtering.

Nå vil man se om de britiske myndighetene vil være positive til en overføring til Norge, eller om de vil insistere på å beholde saken i Storbritannia. Uansett vil denne saken sannsynligvis bli en viktig presedens for lignende tilfeller i fremtiden, spesielt når det gjelder unge mennesker som reiser utenlands for å begåiske lovbrudd på vegne av kriminelle nettverk. Saken har også fått oppmerksomhet fordi den unge mannen er fra Stavanger, noe som har skapt lokal og nasjonal bekymring.

Hvordan kan en ung norsk mann havne i en slik situasjon? Spørsmålet om rekruttering til kriminelle nettverk er et alvorlig problem som mange land sliter med. De britiske myndighetene påstår at han ble hyrt av det svenske nettverket Foxtrot, som er kjent for å være involvert i organiserte krimielle aktiviteter.forsvareren har fremhevet den sårbare tilstanden til den unge mannen, både økonomisk og helsemessig, noe som tyder på at han kan ha vært et lettereOffer for rekruttering.

Dette gjør at saken også får en samfunnssosiologisk dimensjon: hvordan forebygger vi at unge mennesker i vanskelige livssituasjoner blir rekruttert til ekstrem kriminalitet? Hvordan kan felles nordiske og europeiske myndigheter samarbeide bedre for å stoppe slike nettverk?svarene på dette er ikke enkle, men saken viser at det er et presserende behov for økt internasjonalt samarbeid og bedre koordinering mellom politi, rettsvesen og sosialmyndigheter i ulike land.

Den enkelte unge persons fremtid er avhengig av at vi får til en effektiv og mest mulig human håndtering av slike komplekse saker. Til slutt, denne saken illustrerer hvordan moderne kriminalitet ofte er globalisert og kompleks. Ungdommen som er involvert, representerer et stort spørsmål for alle land: Hvordan skal vi håndtere unge som reiser utenlands begå alvorlige lovbrudd? Retten i London har ikke klart å nå enighet om skyld, og det er uklart hvor lenge den nye rettssaken vil vare.

Så lenge saken ikke er avsluttet, vil forsvareren jobbe for en overføring til Norge, både med juridisk grunnlag og med argumenter om den unges helse og velferd. Man kan forvente at dette vil bli en lang og komplisert juridisk kamp som vil vrake loven og prinsippene for internasjonal rettshåndtering.

For befolkningen i Norge er dette en påminnelse om at kriminalitet ikke kjenner landegrenser, og at vi må være klare til å håndtere slike saker med en kombinasjon av rettssikkerhet og omsorg. Vi håper at det Oslo-domstolen vil gå inn for en overføring og at den unge mannens fremtid kan bestemmes i et norsk rettsvesen som er tilpasset hans alder og behov





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