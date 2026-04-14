Ny sesong av «Tabu» bekreftet av NRK

Den populære NRK-serien «Tabu» kommer med en ny sesong. Lars Berrum vender tilbake med sitt humorprogram som møter mennesker i ulike livssituasjoner. Publikum kan forvente seg nye historier og like mye humor og nærhet som i første sesong.

Hør på saken – Det kommer en ny sesong av « Tabu ». Jeg gleder meg, skriver Berrum i en tekstmelding. På spørsmål om hva vi kan forvente oss i den nye sesongen, holder Berrum kortene tett til brystet. Han er tydelig forsiktig med å avsløre detaljer. – Jeg har fått sparken av NRK tidligere og er livredd for å si noe jeg ikke har lov til å si, men la oss si at det blir ny sesong og holde resten hemmelig. Da får jeg sikkert litt kjeft, men ikke sparken, fortsetter Berrum med et smil. M24 var de første som omtalte nyheten. VG har også kontaktet NRK , som bekrefter programlederens deling av nyheten. Interessen for « Tabu » har vært stor, og den første sesongen har truffet et bredt publikum. Over en million har sett den første episoden, og responsen har vært overveldende positiv. Dette har naturligvis ført til at NRK har valgt å satse videre på konseptet.

– Den første sesongen av Tabu traff mange. Over en million har sett den første episoden, og det er derfor naturlig at vi går i gang med innspillingen av en ny sesong. Det er litt for tidlig å si noe om hvem som skal delta, men vi kan love at det blir like morsomt og nært som i sesong én, sier Rune Norum Engelsøy, prosjektleder i NRK. Dette lover godt for fansen, og forventningene er høye til hva Berrum og teamet hans vil komme opp med i den kommende sesongen.

NRK-serien «Tabu» har et unikt konsept som skiller seg ut fra mange andre humorprogram. Formatet er enkelt, men effektivt. Lars Berrum møter mennesker i ulike livssituasjoner, og bruker en uke på å bli kjent med dem. Han dykker ned i deres liv, utfordringer og gleder. Deretter lager han et humorshow som tar utgangspunkt i deres liv og erfaringer. Dette gir en nær og personlig tilnærming til humor, der publikum får et innblikk i andres liv på en både underholdende og tankevekkende måte. Programmet er kjent for å være både morsomt og rørende, og det tar opp temaer som ofte er tabubelagte i samfunnet. Gjennom humoren åpner «Tabu» opp for samtaler og refleksjon, og gir publikum en mulighet til å se verden fra forskjellige perspektiver. Konseptet er beundringsverdig og det er spennende å se hva Lars Berrum skal finne på i den nye sesongen, og hvem han kommer til å møte. Det er tydelig at NRK har stor tro på konseptet, og det er forventet at den nye sesongen vil fortsette i samme ånd.

Det er spesielt interessant å se hvordan Berrum forbereder seg på å møte nye mennesker og deres historier i den kommende sesongen. Han er kjent for sin evne til å skape en trygg og avslappet atmosfære, der folk føler seg komfortable med å dele sine liv og erfaringer. Forventningene er store til hvordan Berrum vil bruke sine erfaringer for å lage et nytt humorshow. Det er også spennende å spekulere i hvilke temaer han vil ta opp i den nye sesongen. Med tanke på programmets suksess, er det sannsynlig at han vil fortsette å utfordre publikums syn på ulike temaer og bidra til å bryte ned tabuer. Det er også viktig å huske på at suksessen til «Tabu» ikke bare skyldes Berrum, men også teamet hans. Å lage et program som dette krever et dedikert og kreativt team som jobber hardt for å sikre at hver episode blir en suksess. Alt i alt, er det stor spenning rundt den kommende sesongen av «Tabu», og det er ingen tvil om at mange ser frem til å se hva Berrum og teamet hans har i vente





