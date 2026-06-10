Ny siktelse i Anne-Elisabeth Hagen-saken: Fortsatt uklart om kontantkort og trusselbrev

Anne-Elisabeth Hagen forsvant for nesten åtte år siden. En ny siktelse er reist, men politiet har fortsatt ikke løst to sentrale mysterier i saken: hvem som skrev det krevende trusselbrevet og hvem som kjøpte det kontantkortet som skal ha vært brukt i planleggingen.

Det er nesten åtte år siden Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog. Saken har i løpet av årene hatt flere dramatiske vendinger, og politiet har fått et komplekst og uavklart mysterium å gå etter.

Sentralt i etterforskningen står et fem sider langt trusselbrev, skrevet på gebrokkent norsk med svenske innslag, som krever omkring 90 millioner kroner i løsepenger, betalt i kryptovaluta. Kravet var rettet mot ektemannen Tom Hagen. Trusselbrevet er en rekonstruksjon ifølge VG, og det har vært et nøkkelbevis, men identiteten til den eller de som skrev det, er fortsatt ukjent.

Politiet har tidligere bedt om kommentar til om de er nærmere en ID på brevskriveren, men politiadvokat Guro Holm HansenSVARTE at de ikke kunne kommentere nærmere. Etter at en ny siktelse ble kjent for noen uker siden, har politiet bekreftet at de fortsatt har håp om å finne brevskriveren, men at det per nå ikke er konkrete etterforskningsskritt som kan delgjøres.

Saken har også et annet stort mysterium: et mye omtalt kontantkort som politiet mener ble brukt i planleggingen av bortføringen. På spørsmål fra VG om politiet vet hvem som kjøpte dette kortet, svarte Holm Hansen åpent: - Vi vet fortsatt ikke hvem som kjøpte dette kontantkortet. Dette indikerer at en viktig del av planleggingen fortsatt er et blindspor. I begynnelsen av etterforskningen ble fire menn siktet for forbrytelsen, men alle siktelsene ble Henlagt.

Nylig fikk saken en ny og alvorlig utvikling da en mann i 50-årene ble siktet for drap eller medvirkning til drap i Hagen-saken. Denne mannen er norsk statsborger, tidligere straffedømt, og mobiltelefonen hans skal ha slått inn på en basestasjon i nærheten av åstedet samme dag Hagen forsvant. Mannen nekter enhver befatning med saken, ifølge hans advokat. Politiet holder for øvrig kortene tett til brystet når det gjelder andre mulige siktede eller mistenkte.

På spørsmål om det er andre involvert, svarte politiadvokaten: - Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å kommentere dette nå. Det er heller ikke kjent hvor den siktede mannen oppholder seg nå, og han har ikke fått ilagt noe reiseforbud. Saken er fortsatt i en aktiv fase, og politiet appellerer tilTips fra publikum





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Anne-Elisabeth Hagen Bortføring Trusselbrev Kontantkort Kryptovaluta

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