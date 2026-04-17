Delstaten New York innfører en ny «pied-à-terre»-skatt for å balansere budsjettet, mens den svenske langrennsstjernen Frida Karlsson satser på ultraløp og sprint etter en periode med skade.

Guvernør Hochuls støtte er et betydelig skritt nærmere en balansert budsjett for delstaten, takket være innføringen av en ny skatt på «pied-à-terre» for de superrike og globale eliter. Denne skatten, den første av sitt slag i delstaten, representerer en ny tilnærming til statlig inntektsgenerering og en markering av politisk prioritering.

I en separat, men likevel politisk ladet sammenheng, har det vært utvekslinger mellom Mamdani og president Trump som kaster lys over komplekse relasjoner og uenigheter. Mamdani uttalte før Trumps siste utspill at de to er i kontakt og har hatt flere møter. Han beskrev samtalene som ærlige og direkte, med erkjennelse av betydelige uenigheter. Det eneste punktet de ser ut til å være enige om, er deres felles kjærlighet for New York City, noe som Mamdani fremhever som grunnlaget for all kommunikasjon.

De politiske forskjellene mellom Trump og Mamdani strekker seg utover skattepolitikk. Mamdani har vært en uttalt motstander av krigen i Iran, en posisjon han er åpen om. Han har understreket at uenighetene om utenrikspolitikk, inkludert synet på Iran-krigen, er ærlig kommunisert mellom dem. Disse samtalene omfatter en rekke spørsmål, deriblant utenrikspolitiske utfordringer.

Parallelt med disse politiske diskusjonene, har det svenske avisen Expressen avholdt sin årlige «Skidsnack»-galla, en begivenhet som hedrer svenske langrennsstjerner. Prisen for årets kvinnelige langrennsutøver ble tildelt Frida Karlsson (26), et resultat som neppe overrasket mange, gitt hennes prestasjoner. Tildelingen var ment å være en overraskelse, og en plan ble lagt for å overrekke prisen der Karlsson oppholdt seg under det svenske mesterskapet i Idre sist helg. Expressens reporter, Tomas Pettersson, ble vist på videobilder, der han dukker opp utenfor et klubbhus hvor Karlsson befant seg. Han kom i kontakt med medlemmer av Karlssons støtteapparat og team før han og en kameramann stilte seg opp utenfor en dør inne i klubbhuset. Karlsson ble deretter feiret med prisen etter å ha oppnådd betydelige resultater, inkludert et OL-gull i februar. Hun vant prisen i konkurranse med sterke utøvere som Ebba Andersson og Linn Svahn.

Selv om hennes suksess er ubestridelig, har det også vært utfordringer i langrennsmiljøet, som illustrert av en hendelse der en hund løp inn i en løype under et russisk mesterskap og forårsaket fall for to utøvere. Frida Karlsson har annonsert en rekke endringer i sin karriereretning foran den kommende VM-sesongen. Hennes nye planer inkluderer en økt satsing på sprintdistanser samt et forsøk som ultraløper.

Hun uttrykker et sterkt ønske om å konkurrere i løpsdistanser og nevner at sponsoren Adidas har et terrengløpslag som deltar i UTMB-cupen, en serie som hun ser på som tiltrekkende. Disse ultraløpene beskrives som «ganske skikkelige» og kan strekke seg over rundt seks mil, ofte gjennom naturskjønne omgivelser. Samtidig vender Karlsson tilbake til tanken om å satse mer på sprint som langrennsløper. Hun forklarer at de siste sesongene har vært preget av fokus på lengre distanser, delvis på grunn av en langvarig hælskade. Nå som hælen er betydelig forbedret, føler hun seg fristet til å gjenoppta en mer lik tilnærming som i begynnelsen av karrieren. Karlsson innrømmer at det har vært frustrerende å se kolleger konkurrere i sprintrenn i verdenscupen mens hun selv har vært begrenset. Denne kombinasjonen av ultraløping og en tilbakevending til sprint kan representere en spennende ny fase i hennes idrettskarriere.





