Ny taxisak vekker vonde minner: – Jeg turte ikke gå alene

En kvinne fra Midt-Troms deler nå sin historie om en traumatisk taxitur i Tromsdalen for flere år siden, etter å ha lest om en ny sak der en taxisjåfør er anmeldt for seksuelle overgrep .

Hendelsen fant sted da hun var 20 år gammel, og hun beskriver hvordan sjåføren begynte å berøre henne upassende underveis. Hun forteller om en følelse av frykt og maktesløshet, og hvordan turen føltes som en evighet. Kvinnen varslet Tromsø Taxi, og sjåføren ble i 2017 tiltalt og fradømt retten til å være yrkessjåfør i to år. Til tross for dommen har sjåføren senere fått tilbake kjøreseddelen og opererer nå i en nyetablert taxisentral på Østlandet.

Denne saken har vakt oppsikt, spesielt fordi den domfelte sjåføren har en familiær relasjon til den siktede i den nye saken. Kvinnen fra Midt-Troms forteller at opplevelsen har hatt varige konsekvenser for henne, og at hun i lang tid var redd for å gå alene og ikke turte å ta taxi alene. Hun beskriver også hvordan hendelsen påvirket hennes evne til å hjelpe sin bestemor, som trengte følge til sykehuset.

Saken belyser også utfordringene knyttet til kontroll og oppfølging av taxisjåfører. Selv om en sjåfør blir dømt for seksuelle overgrep og mister retten til å kjøre taxi midlertidig, kan vedkommende få tilbake kjøreseddelen og fortsette yrkesutøvelsen. Dette har ført til kritikk fra kvinnen og andre som frykter for passasjerers sikkerhet.

Daglig leder i Tromsø Taxi, Kjetil Johansen, understreker at de i 2017 valgte å ikke gi sjåføren innpass i selskapet igjen, selv om de var klar over at han hadde loven på sin side. Han forklarer at de var villige til å ta en rettssak for å forhindre at han skulle kjøre for Tromsø Taxi.

Mytaxi, selskapet sjåføren er tilknyttet i den nye saken, opplyser at de forutsetter at løyvehavere og sjåfører til enhver tid oppfyller gjeldende krav, og at de deler all relevant informasjon med politiet. Den nye saken som nå skal opp for retten, har skapt bekymring og frykt blant kvinner i Tromsø. Kvinnen fra Midt-Troms uttrykker sin frustrasjon over at en person som har blitt dømt for seksuelle overgrep, kan gjenoppta sin yrkesutøvelse.

Hun mener at det er behov for strengere kontroll og oppfølging av taxisjåfører, og at det må gjøres mer for å beskytte passasjerer mot overgrep. Saken har også satt fokus på viktigheten av å varsle politiet og taxiselskapene om mistenkelige hendelser, og å støtte ofre for seksuelle overgrep. Den kommende rettssaken vil forhåpentligvis bidra til å avdekke fakta i saken og sikre at den ansvarlige blir stilt til ansvar.

Samtidig understreker kvinnen fra Midt-Troms behovet for å skape et tryggere og mer respektfullt miljø for alle som benytter seg av taxitjenester





