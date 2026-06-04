Ny våpenhvile utlyst i Libanon-Israel-konflikt, men kampene fortsetter

Til tross for en ny våpenhvileerklæring fra USA, rapporteres det om nye angrep mellom Israel og Hizbollah-militsen i Libanon. En serbisk FN-soldat døde i et granatangrep, og parteneLater utenfor å overholde tiltakene. Enighet er nå også om planer for nye sikkerhetssoner i Libanon.

Det meldes om nye kamper og angrep i Libanon og Israel, til tross for en ny erklæring om våpenhvile mellom landene. I byen Tyr i Sør- Libanon ble en ødelagt bygning truffet av et israelsk luftangrep tidligere i uken, og bildet er tatt gjennom et knust vindu på et sykehus.

Flere veier i Sør-Libanon var mål for israelske droneangrep natt til torsdag, rapporterer det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Minst ett av angrepene førte til at personer ble såret eller drept. Tidligere på natten utløste flyalarmen nord i Israel, og ifølge det israelske militæret ble en mistenkelig gjenstand oppdaget i lufta. Samtidig opplyser FNs fredsbevarende styrke i Libanon at en av deres soldater døde torsdag morgen av skader fra et granatangrep.

Soldaten var serbisk, ifølge forsvarsdepartementet i Serbia. Hvem som sto bak granatangrepet, er ikke kjent. Krigen mellom Israel og den libanesiske Iran-støttede Hizbollah-militsen eskalerte i starten av mars. Hizbollah begynte å angripe Israel etter at Israel og USA gikk til krig mot Iran.

I april ble det inngått en våpenhvileavtale mellom Israel og Libanon, men den ble ikke overholdt. Natt til torsdag norsk tid sendte USA ut en ny erklæring om våpenhvile, etter USA-ledede samtaler mellom Libanon og Israel. Men denne nye enigheten avhenger av flere betingelser som må oppfylles. En av dem er at Hizbollah stanser sine angrep og trekker sine folk ut av områdene sør for Litani-elva.

Inntil videre virker partene lite innstilt på å legge ned våpnene, og Hizbollah-militsen meldte natt til torsdag at de hadde skutt raketter mot Nord-Israel og mot israelske styrker i Sør-Libanon. Begrunnelsen var at Israel ifølge Hizbollah hadde brutt våpenhvilen. Den israelske forsvardsministeren Israel Katz mener ordlyden i våpenhvileavtalen åpner for nye angrep på Libanons hovedstad Beirut - dersom Hizbollah angriper Israel.

Samtidig sier Libanons president Joseph Aoun til lokale medier at våpenhvilen kan tre i kraft 24 timer etter at alle berørte parter har godkjent den. I våpenhvileerklæringen står det at Israel og Libanon gjentar at de ikke har fiendtlige hensikter overfor hverandre og har forpliktet seg til å fortsette de direkte samtalene. USA gjentar sin støtte til regjeringene i Israel og Libanon og deres rett til å håndheve sin suverenitet.

Landene er enige om å gjenoppta samtaler om politikk og sikkerhet 22. juni, med mål om å komme fram til en omfattende avtale. USA sier også at alle parter i samtalene fordømmer Irans angrep på land i regionen. Det skal i tillett være enighet om en plan om å etablere nye soner i Libanon der den libanesiske hæren - og ikke Hizbollah - har full kontroll





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