Ny vri i Mesternes mester: Aksel Lund Svindal samler stjernene til lagkamp i Hellas

Tolv idrettsstjerner inntar Hellas for en helt ny lagbasert sesong av Mesternes mester. Programleder Aksel Lund Svindal lover mer humor og nye utfordringer når deltakerne skal samarbeide om å nå toppen.

I den pittoreske feriebyen Porto Heli på det greske fastlandet har kameraene begynt å rulle for den kommende sesongen av NRK s populære storsatsing Mesternes mester team. Denne gangen er konseptet endret fundamentalt, da tolv tidligere toppidrettsutøvere skal konkurrere i par i stedet for individuelt. Aksel Lund Svindal returnerer som programleder og har store forventninger til det nye formatet.

Han peker på at dynamikken mellom deltakerne blir mer levende og at publikum kan forvente en god dose humor og en frisk vri på de kjente øvelsene. Svindal er overbevist om at endringen vil skape nye, magiske TV-øyeblikk og at dette blir en underholdningsfest både for deltakerne og seerne som følger med fra sofaen til høsten. Blant deltakerne finner vi den profilerte danseren og TV-personligheten Helene Spilling. For henne har returen til det intense konkurransemiljøet vært gjenstand for refleksjon. Som nybakt mor innrømmer hun at terskelen for å reise bort fra familien er høyere enn tidligere. Hun har i den siste tiden bevisst valgt å trekke seg tilbake fra rampelyset og sosiale medier for å verne om privatlivet sitt. Spilling forklarer at hun har stilt seg selv kritiske spørsmål om egen motivasjon, men understreker at hun er spent på hva kroppen er i stand til etter graviditeten. Hun skal konkurrere sammen med bryteren Stig André Berge, og sammen håper de å ta seg langt i konkurransen uten å bli det svake leddet i samarbeidet. Sesongen byr på en rekke spennende lagkombinasjoner. Blant annet skal Kjersti Grini og Steffen Iversen kombinere sin erfaring fra lagidretter, mens de tidligere skiskytterne Liv Grete Skjelbreid og Emil Hegle Svendsen frykter at de kan bli for ensidige i sin tilnærming. Andre sterke par inkluderer Astrid Lødemel og Frode Grodås, samt duoen Johanne Killi og Emil Lybekk, som av mange trekkes frem som en favoritt grunnet sin unge energi. Også Solveig Gulbrandsen og Marco Elsafadi er klare for å bidra med mye entusiasme. Programmet vil teste deltakernes evne til taktikk, fysisk utholdenhet og samarbeid, og i finalen står pokalen på spill for paret som mestrer balansen mellom det sosiale og det konkurransedrevne. Med denne lagbaserte vrien lover NRK en sesong fylt med både nye utfordringer og de klassiske elementene seerne har lært å elske gjennom årenes løp, og det knytter seg stor spenning til hvem som til slutt kan krone seg som de første vinnerne av Mesternes mester team





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Helge Lund foreslås som Yara-styrelederDen tidligere sjefen i daværende Statoil har også hatt rollen i både Novo Nordisk og oljeselskapet BP.

Read more »

Helge Lund foreslås som Yara-styrelederI innkallingen til generalforsamling foreslår Yara at Helge Lund (født 1962) skal velges til styreleder.

Read more »

Norsk kombinertstjerne (26) legger oppKombinertløperen Mari Leinan Lund (26) har valgt å gi seg som idrettsutøver etter to års skademareritt, melder Østlendingen.

Read more »

Sportsoppsummering: Tennishåp, emosjonelle avskjeder og nedrykksdramaEn omfattende gjennomgang av sportsnyheter: Nicolai Budkov Kjær nærmer seg Madrid Open, Mari Leinan Lund legger opp, Leicester kjemper for livet i England, og Haitam Aleesami forblir i Bodø/Glimt.

Read more »