Nye behandlingsmetoder gir håp for tinnitus-pasienter

En ny studie viser at nettkurs og kognitiv atferdsterapi kan gi betydelig forbedring for personer med tinnitus. Eksperter anbefaler å fokusere på positive situasjoner og søke aktiv hjelp for å oppnå bedre livskvalitet.

Tinnitus kan være en utfordrende tilstand som påvirker mange aspekter av hverdagen, inkludert søvn, konsentrasjon og arbeidsevne. Mens mange søker etter en «kur» for å bli kvitt symptomene, viser forskning at en annen tilnærming ofte kan være mer effektiv.

Å bruke mye energi på å lete etter en magisk løsning kan faktisk forverre plagene. I stedet anbefaler eksperter å fokusere på situasjoner der tinnitusen er mindre plagsom, og identifisere mønstre som kan bidra til bedre livskvalitet. Ved å legge vekt på det positive og skape rom for aktiviteter som gir glede, kan man oppnå større kontroll over symptomene. En ny studie har vist at et åtte ukers nettkurs kan gi betydelige forbedringer for personer med tinnitus.

Kognitiv atferdsterapi, enten alene eller kombinert med andre verktøy, er blant de mest effektive behandlingsformene. Priyangha Nesalingam Mathias, audiopedagog og kognitiv atferdsterapeut, bekrefter at denne studien stemmer godt overens med hennes erfaringer. Hun mener at både nettbaserte kurs og tradisjonell samtaleterapi kan gi rask effekt. Mange pasienter opplever et mer avslappet forhold til tinnitus etter bare én eller to timer med terapi.

Å bli fortalt at man må «lære å leve med det» kan være motvirende, spesielt for dem som allerede sliter med søvn, konsentrasjon og sosialt liv. I stedet bør man søke aktiv hjelp og ikke gi seg om man møter motstand. Opptil 80 prosent av personer med plagsom tinnitus opplever betydelig forbedring med riktig behandling. Det er viktig å prøve ulike tilnærminger for å finne det som fungerer best.

Kombinasjonen av terapiformer og tilpasset behandling kan øke sjansen for bedre mestring og livskvalitet. Nesalingam Mathias oppfordrer til å søke hjelp hos fastlege og ikke gi seg om man møter motstand. Mens det forskes på medisinsk behandling og ulike former for stimulering, viser medisiner fortsatt lite effekt uten bivirkninger. Elektrisk stimulering av nerver viser potensial, men mer forskning er nødvendig for å bekrefte resultatene.

Øvelser for å håndtere stress og negative tanker kan også være nyttige i behandlingen av tinnitus





