Nye bekymringer for Midtøsten-krigen og høyere inflasjon, men aksjemarkedene holder seg oppe

Det er lite som tyder på en snarlig løsning på krigen i Midtøsten etter de siste dagenes møte mellom Trump og Kinas Xi Jinping. Dermed øker også frykten for høyere inflasjon og renteoppgang. Sjefen for Nvidia, Jensen Huang, var også med Trump til Kina. Amerikanske statsrenter har steget betydelig i forbindelse med overraskende høye inflasjonstall i USA, noe som tynger de store vekstselskapene. Dollaren styrker seg fredag betraktelig i takt med markedsuroen og høyere renter.

Slik ser det ut rett etter åpning kl. 15.30: Oljeprisen stiger 1,5 dollar for dagen til 108 dollar fatet. Det skjer etter at toppmøtet mellom USA og Kina endte uten at det nærmer seg noe åpning av Hormuzstredet. En forventning om snarlig åpning av den viktige transportruten er 'ren ønsketenkning', ifølge råvarestrateg Helima Croft RBC Capital Markets, skriver Bloomberg. AI-giganten Nvidia trekker markant ned i tidlig handel.

Sjefen for selskapet, Jensen Huang, var også med Trump til Kina. Neste uke presenterer selskapet resultater som blir viktige for stemningen på børsene. Amerikanske statsrenter har steget betydelig i forbindelse med overraskende høye inflasjonstall i USA, noe som tynger de store vekstselskapene. Aksjemarkedene i USA har hittil holdt seg godt oppe til tross for krigen, som nå har vart i over ti uker.

Nasdaq-indeksen har steget 20 prosent de siste to månedene. Dollaren styrker seg fredag betraktelig i takt med markedsuroen og høyere renter. I norske kroner koster den nå 9,32 kroner. Prisen på bitcoin faller 1,7 prosent og noteres dermed så vidt over 80.000 dollar.

Oslo Børs går mot strømmen når oljeprisen stiger, og er solid opp fredag ettermiddag. Det er ellers bredt fall på de store børsene ute i Europa





