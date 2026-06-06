Nye hendelser i dag

Politiet skriver om en savnet person etter en kanovelt, to Norwegian-fly må avbryte sine turer, og tre soldater ble drept i et israelsk luftangrep mot bilen de kjørte i. En person kjøres til Ullevål sykehus med hodeskader, og det er meldt om en ny person som er på venteliste for lungetransplantasjon. Sist oppdatert klokken 23.00.

Politiet skriver rett over klokken 23 at de har fått melding om en savnet person etter en kanovelt. To Norwegian-fly måtte lørdag avbryte turene sine – det ene på grunn av trykkproblemer, det andre på grunn av en utagerende passasjer .

Et Norwegian-fly på vei fra Gran Canaria til Oslo, mellomlande i Malaga for å sette av en utagerende passasjer. – Vi måtte rett og slett lande fordi en passasjer ikke klarte å oppføre seg og laget en stemning som gjorde at vi ikke kunne tillate at passasjeren kunne være med, sier Solli til VG. Tidligere samme kveld måtte et annet fly på vei fra Rhodos til Stavanger nødlande i Aten, etter at trykksensorer utløste oksygenmasker om bord.

– Det vil vi ikke ha noe av, og vi vil være innen et område hvor det er greit å operere i høyden. Så da er flyet raskt med å komme ned i lavere høyde og lande i nærmeste mulige område, sier pressesjef Catharina Solli i Norwegian til VG. Tui, som chartret flyet, opplyser at et nytt Norwegian-fly ble sendt for å hente passasjerene, med ny estimert landing i Stavanger 00.15.

Tre soldater i Libanons regjeringshær ble lørdag drept i et israelsk luftangrep mot bilen de kjørte i Sør-Libanon. En person kjøres til Ullevål sykehus med hodeskader, men med ukjent skadegrad. Politiet oppretter sak og syklene tatt i beslag for videre undersøkelser, skriver operasjonsleder i politiloggen. Etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette-Marit er på venteliste for lungetransplantasjon, har antallet nye organdonorer eksplodert i Norge. Sist oppdatert klokken 23.00





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