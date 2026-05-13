Nye Hytter AS konkurs: Advokat sier lite om konsekvenser for kunder

Nye Hytter AS er slått konkurs av Staten med et ubetalt krav på rundt én million kroner.

Foreløpig vet jeg svært lite om hvilke konsekvenser konkursen får for kundene, sier advokat Cathrine Mindnes i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS i Lillestrøm. Hun er oppnevnt som bostyrer for Nye Hytter AS.

Selskapet er slått konkurs av Staten med et ubetalt krav på rundt én million kroner. Kravet består av ubetalt merverdiavgift, skatt og arbeidsgiveravgift. Det første som skjer i bobehandlingen nå er at vi må få oversikt over eventuelle verdier i selskapet, i tillegg til kundesituasjonen. Vi har ikke oppnådd kontakt med selskapets ledelse ennå, sier hun.

Daglig leder og styreleder har heller ikke besvart RBs henvendelser på telefon og sms onsdag. Selskapsledelsen møtte heller ikke opp da retten behandlet konkursbegjæringen. RB har gjort et søk i offentlig tilgjengelig informasjon og funnet at Nye Hytter AS har flere pågående byggeprosjekter flere steder i landet. Kunder RB har vært i kontakt med gir uttrykk for en fortvilet situasjon.

Vi har slitt med å komme i kontakt med selskapet. Det har vært mye bryderi, forteller én av dem RB har snakket med. Nye Hytter AS har også en lang rekke inkassosaker på seg. Ifølge Proff Forvalt belømer registrerte utleggsforretninger og inkassosaker seg til rundt tre millioner kroner akkurat nå





