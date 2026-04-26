Nye skudd mot Trump: USA-eksperter frykter mer politisk vold

En 31-årig mann åpnet ild nær White House Correspondents’ Association Dinner, hvor Donald Trump deltok. Ingen ble alvorlig skadet, men eksperter frykter at politisk vold i USA vil øke. Trump var trolig målet, og hendelsen kommer i en tid med historisk høy polarisering. USA-eksperter mener sikkerheten rundt presidenten må styrkes, men advarer om at dette kan senke terskelen for mer vold.

Min reaksjon var bare: Igjen? Det sier USA -ekspert Hilmar Mjelde til VG. Natt til søndag åpnet 31 år gamle Cole Tomas Allen ild i nærheten av arrangementet White House Correspondents’ Association Dinner, en årlig middag hvor journalister, kjendiser og politikere samles, ofte med humoristiske taler.

Donald Trump deltok på arrangementet, og USAs president ble evakuert sammen med blant andre førstedame Melania. Ingen ble alvorlig skadet, men 31-åringen ble pågrepet med en hagle, en pistol og flere kniver. Motivet er ukjent, men Trump var trolig målet. Hendelsen føyer seg inn i rekken av lignende episoder, og Civita-rådgiver Eirik Løkke sier til VG at det er ingen tvil om at Trump skaper sterk motstand i USA, også blant personer som kan reagere uforutsigbart.

Han er en polariserende figur som vekker sterke følelser – og i noen tilfeller handlinger. Ifølge Løkke har trusselnivået mot amerikanske politikere økt de siste årene, og tilfellene av politisk vold har blitt flere. Et av de mest ekstreme tilfellene i nyere tid fant sted i Minnesota i juni 2025, da to folkevalgte demokrater og deres ektefeller ble skutt og drept.

Det politiske konfliktnivået i USA er historisk høyt, men ingen av USA-ekspertene tror lørdagens skudd vil påvirke det politiske klimaet i særlig stor grad fremover. Grunnen er at alle, også politiske motstandere, fordømmer denne typen politisk vold. Jeg tror ikke dette vil prege nyhetene om 48 timer – da har Trump trolig gjort noe annet som tar oppmerksomheten, sier Løkke. Det blir interessant å se hvordan den delen av MAGA-bevegelsen som har vendt seg mot Trump, reagerer på dette.

Vil Trump slå politisk mynt på dette? Trump vil slå politisk mynt på absolutt alt hele tiden. Det kan man bare legge til grunn, men jeg er usikker på om det er så mye å slå politisk mynt på her, sier Løkke. Han gjorde ikke det i natt.

Jeg synes han ga veldig fine og riktige kommentarer etterpå, sier Mjelde. Dette gjorde også VGs kommentator Ayesha Wolasmal et poeng ut av i sin kommentar etter talen, der hun omtaler Trump som «den voksne i rommet». Løkke er tydelig på at situasjonen var langt mer alvorlig da Charlie Kirk ble skutt og drept. Da oppsto det en slags fordømmelse av hele venstresiden av USA.

Det er nok ikke tilfelle her, sier Civita-rådgiveren. Frykter flere angrep – Kan vi forvente flere slike hendelser mens Trump er president? – Det er i hvert fall en reell fare for det, og god grunn til å frykte det. Derfor vil sikkerheten rundt Trump være svært omfattende – med god grunn.

Samtidig finnes det uheldige bivirkninger, sier Løkke og fortsetter: – Det kan bidra til å senke terskelen for politisk vold. Med den økende polariseringen i USA, det politiske klimaet og ikke minst den store tilgangen på våpen, er det dessverre grunn til å frykte mer politisk vold fremover. Mjelde er enig: – Trump kommer til å leve med et høyt trusselnivå mot seg så lenge han lever.

– Det har oppstått en attentatkultur i USA, der politisk vold og drap på offentlige personer blir rettferdiggjort og feiret på nettet, sier han. Presidenten selv sier i et intervju med Fox News søndag at skytteren ikke kom i nærheten av korrespondentmiddagen og gjestene. Donald Trump mener hendelsen understreker behovet for en ny ballsal i Det hvite hus, der vinduene er planlagt å være skuddsikre





