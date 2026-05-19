Nye utfordringer i innflyttingen av regjeringskvartalet

Nettavisen kan opplyse at ting ikke har gått helt etter planen i den første fasen av innflyttingen av regjeringskvartalet. Ifølge tips som Nettavisen har mottatt, har flere ansatte gitt tilbakemeldinger på at sikkerhetsdørene i regjeringskvartalet er såpass tunge at de kan utgjøre en fare.

I midten av april flyttet 2.200 ansatte fra seks departementer, inklusive Statsministerens kontor (SMK), inn i det nye regjeringskvartalet med en prislapp på 53 milliarder kroner.

Nå kan Nettavisen opplyse at ting ikke har gått helt etter planen i den første fasen av innflyttingen. Ifølge tips som Nettavisen har mottatt, har flere ansatte gitt tilbakemeldinger på at sikkerhetsdørene i regjeringskvartalet er såpass tunge at de kan utgjøre en fare. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), som er ansvarlig for driften, bekrefter overfor Nettavisen at ansatte har tatt kontakt og uttrykt sin bekymring.

Dørene er en del av det samlede sikkerhetskonseptet, og innspill fra ansatte inngår i den løpende oppfølgingen, skriver pressekontakt og rådgiver i DSS, Patrick Pascual Sognlien, i en e-post til Nettavisen. Nettavisen sitter på opplysninger om at en kvinnelig ansatt ble skadet og sendt til legevakten nylig. DSS ønsker verken å bekrefte eller avkrefte hendelsen. DSS er kjent med at det har forekommet enkelte arbeidsrelaterte hendelser i regjeringskvartalet i tilknytning til bruk av dører.

Av hensyn til personvern og arbeidsgiveransvar kommenterer vi ikke opplysninger om enkeltpersoner, konkrete hendelser eller skadeomfang. DSS har tatt grep ved å utføre tekniske undersøkelser, men har så langt ikke avdekket tekniske feil. Samtidig utelukker de ikke at ytterligere undersøkelser kan bli gjennomført dersom det vurderes som hensiktsmessig, eller dersom nye opplysninger eller hendelser tilsier det. DSS understreker at de har sett behov for å tydeliggjøre riktig bruk av sikkerhetsdørene.

Blant annet har de justert opplæringsmateriellet som ansatte mottar ved innflytting, for å gjøre informasjonen om korrekt bruk enda klarere. DSS vurderer behovet for tiltak basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra de ansatte. Dørene i regjeringskvartalet inngår i et samlet sikkerhetskonsept, og eventuelle tiltak må vurderes i lys av dette.

DSS utelukker ikke at det kan bli aktuelt med ytterligere tiltak dersom det anses som hensiktsmessig, men har per nå ikke grunnlag for å konkludere med behov for utskifting av dører





