Nyheter fra Bergen: Militærhelikopter, branner, streik, svindel og boligsammenslåing

En oversikt over hendelser i Bergen: Militær aktivitet, brannhendelser i Øygarden og på byggeplasser, streik i Utdanningsforbundet, svindelsaker, en sunket seilbåt, aggresjon i Øvregaten og en mulig sammenslåing av boligbyggelagene Vestbo og BOB.

Mandag kveld mottok BT tips om observasjoner av et militærhelikopter som fløy over Arna og Osterøy. Ifølge pressevakt i Forsvaret, Brynjar Stordal, var det trolig britiske styrker som gjennomførte flyvningen. Denne uken er også deler av det danske forsvaret på besøk i Bergen , noe som kan forklare aktiviteten i luften. Stordal beskriver helikoptrene som store og robuste. Samtidig rykket brannvesenet ut til en brann i utmark i Øygarden.

Brannvesenet meldte om en brannfront på rundt 200 meter som beveget seg nordover fra Kallestad. Mannskaper fra Ågotnes stasjon og droner fra Bergen ble sendt til stedet for å bistå i slukningsarbeidet. Ved ankomst var bygningen overtent, og brannvesenets hovedoppgave var å hindre spredning til terrenget. Ifølge politiet startet brannen etter at et bål på eiendommen antente en presenning, som vinden førte opp på taket av boligen. Brannen spredte seg raskt og førte til at huset brant ned. Operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt meldte om husbrannen klokken 17.21. Mandag 20. mars sank seilbåten «Odin» fra 1906 i Vågen. Dykkere skulle undersøke tilstanden, og planen var å heve båten i løpet av dagen. Ekteparet Renathe og Stian Drevassbukt, som hadde bodd i den 56 fot lange båten, var om bord. De uttrykte nervøsitet, med blandede følelser av sorg og lettelse over situasjonen. I en annen hendelse har Utdanningsforbundet Vestland tatt ut 14 lærere i streik ved en skole, noe som tilsvarer omtrent halvparten av lærerstaben. Fylkesleder Steinar Vegsund Strømsli beklaget at elever og foreldre ble rammet, men understreket at streiken var en del av de lovfestede spillereglene i arbeidslivet. Strømsli uttalte at de var klare til å avblåse streiken dersom kravene ble innfridd og en tariffavtale ble inngått. I en annen sak har en kvinne blitt anmeldt for å ha utgitt seg for å være artisten Tix på sosiale medier. Kvinnen skal ha svindlet en annen kvinne for 2000 kroner via Vipps, samt fått henne til å kjøpe et Apple-gavekort på minst 4000 kroner. I tillegg skal kvinnen ha mottatt 60 000 kroner på Vipps fra en mann i forbindelse med et annet bedrageriforsøk. I Vaskerelven har politiet etterforsket et ran av en 7/11-butikk, utført av en person med maske. Politiet har også mottatt melding om en aggressiv person i Øvregaten som skal ha forsøkt å åpne biler og muligens punktert dekk. Vestbo og BOB, to boligbyggelag, vurderer å slå seg sammen. Styrene i de to lagene utreder en mulig sammenslåing, som vil skape et av Norges største boligbyggelag med over 125 000 medlemmer og forretningsføreravtale med rundt 1400 borettslag og sameier på Vestlandet. Utredningsprosessen har kommet langt, og alt tyder på at en sammenslåing er en god idé. På Flesland ble en overstadig beruset mann nektet å gå om bord på et fly og ble utagerende mot vektere og politiet. Han ble geleidet av flyet. Brannmannskaper ble også utrykt til flere brannhendelser. Det var blant annet en brann i en konteiner på en byggeplass i Bispengsgaten, samt et innbrudd i en bedrift i Kong Oscars gate. Ved et jorde ble et bål forlatt, noe som resulterte i en mindre brann. Elever og ansatte foretok innledende slukking før brannvesenet tok over. Politiet rykket ut til en voldshendelse på Burger King, ifølge operasjonsleder Ole Ronny Olsen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flere hendelser for nødetatene: Brannalarm, vannskader, branner og pågripelser i Bergen og omegnBrannvesenet i Bergen har rykket ut til flere hendelser, inkludert automatisk brannalarm, vannskader etter sprinkleranlegg som er utløst, og branner i terrenget. Politiet har håndtert pågripelser og meldinger om butikktyveri. I tillegg har det vært en arbeidsulykke og kritikk av legevaktens fakturering.

Read more »

Flere hendelser i Bergen og omegn: Slagsmål, branner og Bybanen-stansPolitiet melder om en rekke hendelser i Bergen og omegn, inkludert slagsmål, branner og en hendelse på Bybanen. Helsedirektoratet reagerer på gebyrer ved Bergen legevakt.

Read more »

Flere hendelser i Bergen: Slagsmål, brann og hendelser på BybanenPolitiet i Bergen melder om flere hendelser, inkludert et slagsmål på et sykehjem, brann i terrenget, en person fjernet fra Bybanen og hendelser på Bybanen som førte til driftsstans og en person som tok seg inn i en båt.

Read more »

Sensasjonell borteseier og tøffe ord fra Bergen-helterEtter en oppsiktsvekkende borteseier i Bergen deler spillerne uttrykksfulle kommentarer om motstandere og seg selv, og ser nå frem mot neste kamp mot Rosenborg.

Read more »

Nyhetsbilde fra Bergen: Heving av skøyte, brann, streik, innbrudd og sammenslåingEn oversikt over aktuelle hendelser i Bergen og omegn. Nyhetene omfatter blant annet forberedelser til heving av skøyten «Odin», en rekke branner, streik i skolen, politiets etterforskning av innbrudd og voldshendelser, samt vurderinger om sammenslåing av boligbyggelagene Vestbo og BOB.

Read more »

Militærhelikopter over Bergen: – Dansker som skal trene på Vestlandet(Åpen for alle lesere)

Read more »