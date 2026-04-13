Nyhetsbilde fra Bergen: Heving av skøyte, brann, streik, innbrudd og sammenslåing

En oversikt over aktuelle hendelser i Bergen og omegn. Nyhetene omfatter blant annet forberedelser til heving av skøyten «Odin», en rekke branner, streik i skolen, politiets etterforskning av innbrudd og voldshendelser, samt vurderinger om sammenslåing av boligbyggelagene Vestbo og BOB.

Astrid Tomassen i Bergen havn informerer om at planen er å heve skøyten «Odin» tirsdag. Dykkere vil starte undersøkelser rundt klokken 10:30, og deretter er målet å få båten opp i løpet av dagen. Skøyten, bygget i 1906, tilhørte ekteparet Renathe og Stian Drevassbukt som har bodd om bord i lengre tid. Paret uttrykker blandede følelser – nervøsitet og spenning, kombinert med en viss lettelse over å få båten opp av vannet, men også sorg over ødeleggelsene.

Samtidig meldes det om en rekke andre hendelser i Bergen og omegn. Brannvesenet kjemper mot en skogbrann med brannfront på rundt 200 meter som beveger seg i retning nord. Brannmannskaper fra Ågotnes stasjon og droner fra Bergen er også satt inn i slukkingsarbeidet.

Politiet etterforsker innbrudd i en konteiner på en byggeplass, et innbrudd på en bedrift hvor en dør ble knust og en mulig voldshendelse på en Burger King restaurant. I tillegg meldes det om en kvinne som utga seg for å være artisten Tix, og lurte til seg penger gjennom Vipps og gavekort. Politiet etterforsker også et slagsmål på et sykehjem, der tre personer var involvert. På Flesland ble en overstadig beruset mann nektet å gå om bord på et fly. I Øvregaten skal en person ha opptrådt aggressivt og forsøkt å bryte seg inn i biler, og muligens punktert dekk.

I tillegg til disse hendelsene, pågår det også en potensiell sammenslåing mellom boligbyggelagene Vestbo og BOB. Styrene utreder muligheten for en fusjon, som vil skape et av Norges største boligbyggelag med over 125.000 medlemmer og forretningsføreravtaler med rundt 1400 borettslag og sameier på Vestlandet.

Utdanningsforbundet Vestland har tatt ut lærere i streik ved en skole, og de er svært lei seg for konsekvensene for elever og foreldre, men poengterer at streiken er en del av de etablerte spillereglene i arbeidslivet. Fylkeslederen understreker at de er klare til å avslutte streiken på kort varsel dersom kravene blir innfridd.





