Nyhetsbrev fra Bergen: Brann, pågripelser og trafikkendringer

En oversikt over de siste hendelsene i Bergen og omegn, inkludert brannutrykninger, narkotika- og voldtektssaker, samt endringer i trafikkmønster og sportsarrangementer.

Politi et i Bergen har vært aktive den siste tiden med flere pågripelse r og hendelser som krever deres oppmerksomhet.

Torsdag ettermiddag ble en mann i 20-årene arrestert i Bergen sentrum, siktet for narkotikalovbrudd. Saken har tatt en videre vending, da politiet fredag ba om at mannen ble varetektsfengslet i to uker. Hordaland tingrett har konkludert med at det er mer sannsynlig at han er skyldig enn uskyldig, noe som indikerer en sterk sak fra påtalemyndighetens side.

I tillegg til dette, ble en mann i 40-årene pågrepet torsdag morgen i en av Bergens nabokommuner. Han er siktet for å ha vært i besittelse av, eller å ha delt overgrepsmateriale av barn via en sosial plattform. Denne etterforskningen har pågått siden i fjor, men politiet har først nå hatt kapasitet til å aksjonere. Digitale enheter er beslaglagt og vil bli undersøkt nærmere.

Videre rapporteres det om en voldtektssiktet mann i 20-årene som ble pågrepet onsdag ettermiddag. Mannen, som er utenlandsk statsborger uten kjent adresse, har vært etterlyst i et europeisk land siden 2023, og dette landet ønsker ham utlevert. Politiadvokat Marcus Monsen uttalte torsdag at det har tatt tid å lokalisere ham på grunn av hans manglende kjente adresse.

Politiet leter også etter en mann i 50-årene som er meldt savnet av sin familie på Os. Dersom innledende søk ikke gir resultater, vil politiet be om at Hovedredningssentralen igangsetter en leteaksjon.

Brannvesenet har hatt flere utrykninger den siste tiden. Torsdag kveld mottok de melding om et bål nær en bygning på Hylke, og brannvesenet var raskt på stedet. Operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt opplyste at nødetatene rykket ut og at det var materielle skader, men at de involverte personene var oppegående.

Brannvesenet rykket også ut til Olsvik skole etter melding om flammer og røyk i terrenget rundt skolen. En innringer hadde sett røykutvikling, og ved ankomst ble det observert små flammer som dekket rundt to kvadratmeter. Et sykkeldekk hadde tatt fyr og spredt seg litt i terrenget. En annen hendelse involverte en brann i terrenget ved Breistein. Innringer hadde forsøkt å slukke brannen selv, og brannvesenet kom frem og fikk kontroll. Per da var brannen et lite stykke unna bebyggelse.

I tillegg har det vært en hendelse ved Strandkaiterminalen der bunkringsolje fra katamaranen MS «Rygertroll» har havnet i sjøen. Utslippsmengden er ukjent, men båtens bunkerskapasitet er oppgitt til 100 liter smøreoljer. Rødne fjord cruise-sjef Lars A. Rødne bekrefter at det dreier seg om en diesellekkasje under fylling. På tidspunktet for rapporteringen var det ingen aktivitet på stedet, og MS «Rygertroll» lå ved Skur 14.

Flere andre hendelser og utviklinger har også preget nyhetsbildet. Trafikkmønsteret på Øyrane Torg er blitt endret for å øke sikkerheten for myke trafikanter, hindre misbruk av parkeringsplassen om natten og forbedre trafikkflyten. Det er innført nytt kjøremønster på den vestre parkeringsplassen, samt enveiskjøring på baksiden av senteret. Disse endringene er også knyttet til oppgraderingen og utbyggingen av Tesla Supercharger-anlegget, som vil medføre at deler av den østre parkeringsplassen blir midlertidig stengt i april.

Innenfor arrangementsverdenen er det gjort en viktig endring for det tradisjonsrike Skarverennet. Dagen før rennet fikk deltakerne beskjed om at det ikke starter på Finse, slik det vanligvis gjør. På grunn av ugunstig vær med nedbør og vind, er rennet flyttet til Haugastøl, der været er bedre. Smøreservicen, som vanligvis er på Finse, flyttes også til Haugastøl. Skarverennet, som er verdens tredje største turlangrenn, ble arrangert første gang i 1974 og tiltrekker seg vanligvis rundt 12.000 deltakere.

I en annen sak, som involverer potensielle streiker, ble meklingen berammet til dagen før utsett et døgn på grunn av sykdom hos forhandlingslederen for Fellesforbundet. Dette kan føre til at en rekke restauranter og hotell i Bergen må stenge.

Til slutt, i en sportsnyhet, har basketballkampen mellom Gimle og Fyllingen vekslet ledelse gjennom kampen. Ved pause ledet Fyllingen med ett poeng. Det oppsto utfordringer med å få tavlene til å starte, noe som forsinket kampen. Rundt 1086 publikummere var til stede i Haukelandshallen og heiet på lagene sine





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Møte om tribunedebatt i Brann: Ingen løsning ennå, men tro på fremtidenBrann og supporterklubben Bataljonen har hatt et møte for å løse konflikten som preget hjemmekampen mot Sandefjord, hvor en tromme skapte splid. Møtet resulterte ikke i en umiddelbar løsning, men deltakerne har tro på at en enighet kan oppnås fremover.

Read more »

Brann i Stjørdal sentrum: – Åpne flammerBrannvesenet har ikke kontroll på brannen

Read more »

Streik truer hoteller i Bergen, Skarverennet flytter start, og arrestasjoner i BergenNyhetshendelser i Bergen inkluderer en potensiell streik som kan føre til stenging av hoteller og restauranter, en endring i startpunktet for det tradisjonsrike Skarverennet på grunn av værforhold, og arrestasjoner av to menn, en siktet for voldtekt og etterlyst internasjonalt, og en annen siktet for besittelse og deling av overgrepsmateriale mot barn.

Read more »

Pauser tromme på Brann stadion: – Hatt motsatt effektMen trommen kan fremdeles tas med til derbyet mot Viking. Det skriver aktørene i en melding på Instagram.

Read more »

Brann-supportere pauser trommebruk på Stadion etter kritikkBranns supportergrupper, inkludert Lounge Boyz, Bergens Glade Gutter og SK Brann Youth, har tatt en pause i bruken av trommer på Brann Stadion. Beslutningen kommer etter negativ respons og dårlig stemning under nylige kamper, spesielt mot Sandefjord. Supporterne anerkjenner at trommebruken har hatt motsatt effekt på hjemmebane enn ønsket og at dette skaper splid.

Read more »

Supportere dropper trommer på Brann Stadion etter uenighetSupportergruppen Lounge Boyz tar en pause fra å bruke trommer på hjemmekampene til Brann, etter at innføringen har skapt splittelse og dårlig stemning. Beslutningen kommer etter et krisemøte mellom supporterne og klubben, og daglig leder i Brann uttrykker tilfredshet med tiltaket.

Read more »