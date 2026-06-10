Nyhetsdøgnet: Jordras i Troms, angrep i Russland, USA og Iran, og Tesla-godkjenning i Danmark

Flerartede nyheter: En jordras sperrer E6 i Troms, Russland rapporterer angrep fra ukrainske droner, Iran og USA skifter utfall, og Danmark godkjenner Teslas førerassistansesystem. I tillegg: AUFs lederverving og ebola-utbruddet i Kongo. Oppdateringer fra politi, myndigheter og organisasjoner.

E6 ved Nordnes i Kåfjord i Troms er stengt etter at det natt til onsdag gikk et nytt jordras over veien. Politiet meldte om raset klokken 2.49 natt til onsdag.

Det er ikke grunn til å tro at noen er tatt av raset, opplyser operasjonsleder Øyvind Mevåg i Troms politidistrikt. Veien blir i første omgang stengt fram til onsdag formiddag. Da skal det gjøres en ny vurdering av forholdene på stedet. En by i Samara-regionen i Russland er under angrep fra ukrainske droner, ifølge den russiske regionens guvernør.

Angrepet er rettet mot byen Novokuijbysjevsk, og luftrommet over Samara er midlertidig stengt, skriver guvernør Vjatsjeslav Fedorisjtsjev i meldingstjenesten Telegram natt til onsdag. Revolusjonsgarden i Iran hevder å ha angrepet en amerikansk militærbase i Bahrain, som svar på USAs angrep mot Iran tidligere i natt. Revolusjonsgarden hevder å ha angrepet basen med droner. USA har ikke kommentert uttalelsene og opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Revolusjonsgarden sier dette var svar på at USA tidligere natt til onsdag angrep flere iranske mål ved Hormuzstredet. Revolusjonsgarden sier at et telekommunikasjonstårn og to vanntanker i havnebyen Sirik ble truffet i det amerikanske angrepet. USA har sagt at de angrep iranske luftforsvars- og radarsystemer og at dette var svar på at et Apache-helikopter ifølge USA ble skutt ned av Iran mandag.

I april hevdet USAs president Donald Trump at Irans evne til å sende raketter og droner er dramatisk redusert, og våpenfabrikkene og rakettutskytingrampene deres er blåst i fillebiter, svært få av dem er igjen. Danmark er det fjerde landet i Europa som godkjenner førerassistanseteknologi fra Tesla. FSD-versjonen i Europa er en avgrenset utgave av fullversjonen som Tesla-eiere i USA kan bruke.

Den danske transportmyndighetene opplyste tirsdag at det har gitt midlertidig godkjennelse for en Teslas førerassistentsystem, som på engelsk går under navnet FSD Supervised og av Tesla Norge kalt selvkjørende funksjoner under oppsyn. Vi vurderer at dette systemet, på linje med andre førerassistentsystemer, bidrar til å øke trafikksikkerheten. Det er alltid føreren som har fullt ansvar for kjøringen, også hvis man havner i en bilulykke, sier Tanja Skyum-Nielsen i Færdselssstyrelsen.

Den danske kringkasteren DR melder at Tesla sier systemet skal rulles ut til danske Tesla-eiere snart, uten at Tesla har gitt noe konkret tidspunkt. Ifølge den danske bileierorganisasjonen FDM kan cirka 30.000 av de rundt 95.000 Teslaene i landet bruke denne versjonen av FSD. Ifølge FDM vil det koste 750 danske kroner i måneden. Godkjennelsen er foreløpig, fordi det mangler endelig godkjennelse fra EU-kommisjonen.

Alle godkjennelser blir ugyldige etter seks måneder hvis EU-kommisjonen vender tommelen ned. Nederland var det første landet i Europa som ga godkjennelse 10. april i år. Siden har det blitt godkjent i Litauen og Estland, og nå Danmark. I Norge har Statens vegvesen så langt ikke gitt godkjenning.

Derimot er Fords konkurrerende system BlueCruise godkjent i Norge, men begrenset til motorveier i Oslo-regionen. Nestleder Nimrah Ramzan (26) og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame (27) peker seg ut som kandidater til å bli ny AUF-leder. Gaute Skjervø (30) kunngjorde søndag at han gir seg som leder i Arbeidernes ungdomsfylking etter to år i vervet. Ramzan er nestleder i AUF og har vikariert som leder mens Skjervø var i pappapermisjon.

Hun er fra Akershus og har erfaring fra både kommunestyre og fylkesting. Warsame er internasjonal leder i AUF. Han jobber som advokatfullmektig i EY. Han er foreslått som kandidat til sentralstyret av Oslo AUF, men lokallaget har ikke tatt eksplisitt stilling til ledervervet, skriver avisen.

Ramzan vil ikke kommentere saken overfor Klassekampen. Warsame hadde ikke besvart avisens henvendelser før saken gikk i trykken. Fristen for å svare valgkomiteen er 15. juni. Dersom begge ønsker ledervervet etter at valgkomiteens innstilling er klar, kan saken bli avgjort ved kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober.

Antallet bekreftede ebola-tilfeller i Kongo har nesten nådd 600, og 115 av dem er døde, sier myndighetene der. Den siste oppdateringen fra myndighetene i det afrikanske landet viser 598 bekreftede ebola-tilfeller, blant dem 115 som har endt med dødelig utgang. Så langt har ingen nye tilfeller spredt seg til andre deler av landet, ifølge myndighetene. Utbruddet startet i midten av mai og berører tre provinser som lenge har vært preget av væpnet konflikt: Ituru, Nord-Kivu og Sør-Kivu.

I tillegg er det påvist ebolasmitte og eboladødsfall i nabolandet Uganda. Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i forrige uke var da minst 34 helsearbeidere smittet av det farlige viruset, og syv helsearbeidere var døde. Helsearbeidere er særlig utsatt ettersom smittet overføres ved direkte kontakt med blod og kroppsvæsker fra syke eller døde personer





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