Nyhetsoversikt: KrF, Ebola, Peer Gynt, handelsavtaler og Uber

KrF fjerner omstridt NRK-video, ebola-utbrudd i Kongo, Jannicke Mikkelsen blir årets Peer Gynt, regjeringen flytter handelsavtaler til UD, og Uber lanserer lydopptak for passasjerer.

Kristelig Folkeparti (KrF) har fjernet et videoklipp fra NRKs Debatten etter at NRK mente partiet hadde brutt reglene for bruk av programinnhold. Klippet var en kryssklipping av en debatt om barnehagepolitikk mellom lege og samfunnsdebattant Kaveh Rashidi og KrFU-leder Ingrid Oline Hovland.

NRKs redaksjonssjef Kyrre Nakkim opplyser at kanalen tok kontakt med KrF etter å ha blitt gjort oppmerksom på saken. Partiet gikk deretter med på å fjerne videoen. Ifølge NRK er videoen i strid med deres retningslinjer. Det respekterer vi og videoen er tatt ned.

Likevel står vi fortsatt bak vår kritikk, sier generalsekretær i KrF Ingunn Ulfsten. NRK mener kryssklippingen fjernet viktig kontekst og dermed var i strid med regelverket for bruk av klipp fra kanalens sendinger. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt ført til ti bekreftede og 223 mistenkte ebola-dødsfall, ifølge WHO. En domstol i Kenya sier foreløpig nei til å la USA åpne et ebola-karantenesenter for amerikanske statsborgere i landet.

Senteret skal etter planen bemannes av amerikansk helsepersonell og teknikere, og det skal ta imot amerikanske statsborgere som kan ha blitt eksponert for ebola i Kongo og Uganda. Dersom amerikanere i karantene tester positivt eller utvikler symptomer, skal de etter planen behandles på senteret inntil de kan flys til spesialistsentre i Europa for videre behandling. En kenyansk domstol besluttet imidlertid fredag å stanse åpningen av karantenesenteret etter en begjæring fra en menneskerettighetsorganisasjon.

Det utstedes herved et midlertidig påbud som forbyr de saksøkte å etablere et anlegg for ebola-eksponering, karantene, isolasjon eller behandling i Kenya, heter det i domstolens kjennelse. Etter samtalen opplyste Rubios departement at USA stiller 125 millioner kroner til rådighet til Kenyas egen innsats mot ebola. Jannicke Mikkelsen er stemt fram som årets Peer Gynt for 2026 av stortingsrepresentantene. Hun tok i fjor med seg det norske flagget ut i verdensrommet.

Natt til 1. april 2025 var hun om bord da SpaceX-fartøyet Fram2 ble skutt opp i verdensrommet. Dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med kun norsk statsborgerskap. Norge har gode muligheter til å bli en ledende romnasjon. Da trenger vi mennesker som tør å gå foran og vise hva som er mulig.

Jannicke Mikkelsen er en av dem, sier Rune Støstad, leder i Nominasjonskomiteen for Årets Peer Gynt. Prisen går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. Gjennom sitt arbeid med romfart og historiefortelling har hun gjort seg selv og Norge kjent langt utover landets grenser, sier Støstad. Mikkelsen har bakgrunn som filmskaper.

Hun er den 57. prisvinneren i rekken. Regjeringen flytter ansvaret for handelsavtaler og Efta-forhandlinger fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Den geopolitiske situasjonen med mer uro og uforutsigbarhet påvirker handelspolitikken i større grad enn på lenge. Det er fornuftig å samle hovedansvaret for handelspolitikken og den handelsrettslige kompetansen ett sted, og ikke fordele den på to departementer som i dag, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Endringene innebærer at ansvaret for bilaterale handelsavtaler og Eftas forhandlinger med tredjeland overføres til UD. Som følge av dette vil eksperter på handelsrett og handelsforhandlinger i Nærings- og fiskeridepartementet bytte arbeidssted til Utenriksdepartementet. Uber lanserer i Norge fredag en ny sikkerhetsfunksjon for passasjerene, gjennom en mulighet til å ta lydopptak direkte i appen under en tur. Funksjonen vil hete lydopptak og er ment for passasjerer som føler seg utrygge under reisen.

Det er opp til passasjeren selv å aktivere funksjonen. Lydopptaket kan startes både før eller under en tur. Dersom funksjonen aktiveres før turen starter, får sjåføren beskjed om at turen kan bli tatt opp. Sjåføren kan da velge å avvise turen uten at det påvirker kanselleringsraten.

Dersom funksjonen aktiveres underveis i turen, varsles ikke sjåføren der og da, for å unngå å forverre en mulig utrygg situasjon, skriver Uber





