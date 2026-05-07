Nyhetsrunde fra Vestlandet: Vegarbeid, Politiaksjoner og Politikk

En omfattende gjennomgang av aktuelle hendelser i Bergen og omegn, inkludert stenging av Lærdalstunnelen, kampen mot narkotikanettverk og nye roller i Høyre.

Vestlandsregionen har den siste tiden vært preget av en rekke hendelser som spenner fra omfattende infrastrukturprosjekter til alvorlige politisaker og politiske utnevnelser. En av de mest diskuterte sakene gjelder planene for Lærdalstunnelen , som skal gjennomgå en omfattende oppgradering for å møte dagens sikkerhetskrav.

Statens vegvesen har kunngjort at tunnelen vil bli stengt i halve døgnet, nærmere bestemt mellom klokken 18.00 og 06.00, i en periode på to år med oppstart i september 2026. Dette grepet vil føre til redusert fremkommelighet på E16 mellom Bergen og Lærdal. Prosjektsjef Stig Magnus Berg-Thomassen har understreket at det er mange hensyn å ta, og at prioriteringen ligger på kritiske samfunnsoppgaver som helsetjenester og næringsliv, inkludert transportrutiner til Førde sykehus.

Samtidig som tunnelen utbedres, pågår det andre store prosjekter mellom Arna og Stanghelle hvor Statens vegvesen og Bane Nor bygger ny vei og bane i tunnel. Det meldes også om utbedringer på riksveiene 5, 7 og 52, noe som vil medføre lysregulering, kolonnekjøring og lengre reisetid for mange pendlere. I Bergen kommune har Bymiljøetaten sendt ut en advarsel til bilister som har skiftet til sommerdekk for tidlig, da glatt føre på kommunale veier øker risikoen for ulykker betydelig.

Politiet i regionen har hatt en svært travel periode med flere pågripelser og etterforskninger. Et av de mest alvorlige tilfellene involverer et kriminelt nettverk bestående av ti personer, hvor en av de sentrale aktørene nå er pågrepet. Mannen er siktet for medvirkning til særlig grov narkotikaovertredelse, og under aksjonen ble det beslaglagt et skytevåpen samt kontanter til en verdi av rundt én million kroner. I andre saker har politiet håndtert mindre alvorlige, men like fullt urovekkende hendelser.

En mann i 30-årene ble anholdt i Damsgårdsveien etter at han ble observert i ferd med å stjele en sykkel ved å ødelegge en hengelås. På Søreide har det vært et innbrudd i en privatbolig hvor smykker og sølvtøy ble stjålet, og politiet har foretatt grundige undersøkelser på stedet. Videre har politiadvokat Ida Vikse opplyst om en mann som er siktet for uberettiget adgang og skadeverk, hvor det er begjært varetektsfengsling i fire uker på grunn av gjentakelsesfare.

En svært alvorlig sak gjelder også en mann siktet for voldtekt av en kvinne i 30-årene. Kvinnen skal ha vært ute av stand til å motsette seg handlingene på grunn av rus, og politiet bekrefter at de to hadde en relasjon, selv om de kun hadde kjent hverandre i kort tid. Utenom kriminalitetsbekjempelsen har nødetatene stått overfor akutte ulykker. I Austevoll rykket mannskaper ut til en båtbrann ved Huftarøy onsdag formiddag.

En mindre seilbåt ble fullstendig ødelagt, og kun skroget var igjen etter at flammene hadde rast. Båtføreren, en mann i 40-årene, ble fraktet til Haukeland sykehus i ambulanse for undersøkelse av røykskader etter å ha klart å bringe fartøyet til land på egen hånd.

Parallelt med dette har det vært meldinger om automatiske brannalarmer som har krevd utrykning, samt en hendelse på Frekhaug hvor en mann i 30-årene ble kontrollert av politiet etter at han ble oppfattet som truende av omgivelsene. På det politiske planet har Høyre kunngjort en viktig strategisk utnevnelse. Jacob Mæhle, 33 år, er ansatt som ny kommunikasjonssjef i Høyres stortingsgruppe.

Mæhle kommer med bred erfaring fra både lokalpolitikk i Bergen og fra sentralstyret i Unge Høyre, i tillegg til erfaring som kommunikasjonsrådgiver. Partileder Ine Eriksen Søreide har uttrykt stor tillit til Mæhles strategiske evner og ser frem til å få ham med på laget i arbeidet for å gjøre Høyre til landets største parti igjen.

Mæhle har selv uttalt at Norge har behov for et ansvarlig og handlekraftig Høyre, og han gleder seg til å ta fatt på den nye oppgaven i en tid preget av politisk omstilling





