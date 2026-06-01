Nyhetsrunden: Pågripelse, ulykker og fyll på Vestlandet

En britisk mann pågrepet på Flesland, rallycross-seier, motorcross- og luftsportsulykker, golfbil-ulykke, feieavgift-strid, og flere fylleslagsmål i Bergen. En mann fengslet for økonomisk utroskap.

En britisk mann i begynnelsen av 20-årene ble søndag kveld pågrepet av politiet på Flesland kort tid etter at flyet hans landet. Politiet ønsker å utvise ham med tanke på tidligere dommer i Storbritannia.

Mannen har ikke gjort noe ulovlig i Norge, opplyser jourhavende jurist Arne Fjellstad. Samtidig melder politiet om flere hendelser i helgen. I Damsgårdsveien i Bergen ble det meldt om slagsmål klokken 21.22. Operasjonsleder Steinar Hausvik bekrefter at politiet rykket ut.

I rallycross-EM i Ungarn tok Andreas Bakkerud en imponerende seier. Dette er en helt spesiell følelse, sier Bakkerud. Juha Rytkönen kom på andreplass, mens Joni Turpeinen ble nummer tre. På Os skjedde en ulykke på en motorcross-bane under trening.

Føreren ble kjørt til sykehus for sjekk. Klubbleder Audun Stegali Borge kaller det et hendelig uhell. En luftsportsulykke på Voss involverte en paraglider eller speedglider under landing. Mannen i 30-årene ble sendt til sykehus, men skadene var mindre alvorlige.

I Olden lørdag morgen falt en golfbil 20 meter ned en skråning og havnet på fylkesvei 60. Kvinnen som kjørte kom seg ut og ble sjekket på legevakten. Politiet etterforsker. Brannvesenet i Ullensvang sliter med å gjennomføre feiing av fyringsanlegg på Hardangervidda på grunn av avslag på scooterløyve.

Flere reagerer på feieavgifter uten tilsyn. På Voss syv fjell-tur var det hele 4578 deltakere på alle tre turene til sammen. Korrigert tall etter en tidligere feil. I helgen var det flere fylleslagsmål i Bergen sentrum.

En beruset mann laget trøbbel ved et utested i Magnus Barfots gate. I Christian Michelsens Gate sloss to menn. En krakilsk mann på Ole Bulls plass forsøkte å komme seg inn på The Old Irish Pub og kranglet med vaktene. Politiet måtte rykke ut.

I Torggaten var det en voldshendelse. En bilbrann på Frekhaug i Alver ble slukket, og politiet etterforsker. En mann ble varetektsfengslet for økonomisk utroskap og brudd på forretningshemmelighetsloven. Politiet er fornøyd med kjennelsen. Alt i alt en travel helg for politiet på Vestlandet





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bergen Ulykker Politi Fyll Rallycross

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kong Haraldistributionen er snart ferdig med besøk i alle kommunerKong Harald har deltatt på fylkesturer i hele 57 år og er nå kun fire kommuner unna å ha besøkt alle i Norge. Etter den siste turneen på Vestlandet er betingelsene for fullføring i juni klare. Artikelen beskriver reisen, motiveringene bak den kongelige turneen, og hva de gjenværende kommunene håper på.

Read more »

Steinar Wangen tiltalt for drap etter spektakulært pågripelse i TVSteinar Wangen 54 ble pågrepet i TV‑2‑programmet Norge bak fasaden høsten 2024 og skal nå møte Tingretten i Tønsberg. Han er tiltalt for drap etter at politiet hevder han kvalte en kvinne med en pute etter at hun var bevisstløs av tabletter og alkohol. Etterforskningen omfatter også hans søkehistorikk med detaljerte søk om drap og dødshjelp. Wangen har benektet tiltalen og vil forklare seg i retten.

Read more »

Flere hendelser i Vestlandet: Ulykker, politioppdrag og rettelser i nyheterDenne artikkelen inneholder en samling av ulike nyhetshendelser fra Vestlandet, inkludert debatt om scootere i Hardangervidda, seier i rallycross EM, motorcross-ulykke i Os, luftsportsulykke på Voss, bilbrann på Frekhaug, politioppdrag med berusede personer i Bergen, golfbilulykke i Olden, og en varetektsfengselssak. Artikkelen beskriver også en rettelse av tidligere rapport om antall deltakere i en tur, samt en sak med bilkjøring i fjellveggen.

Read more »