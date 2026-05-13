Nyhetsrundering fra Bergen og omegn: Krim, ulykker og infrastruktur

En omfattende oppsummering av politiaksjoner, trafikkavvik, branner og politiske beslutninger i Vestland-regionen.

Politiet i Bergen og omegn har hatt en svært travel periode med en rekke hendelser som spenner fra falske alarmer til alvorlige kriminelle handlinger. En av hendelsene fant sted ved Puddefjordsbroen, hvor politiet rykket ut etter meldinger om en mann som angivelig var bevæpnet.

Etter en grundig sjekk av stedet viste det seg imidlertid at situasjonen var ufarlig; det var snakk om arbeidere som utførte rutinearbeid, og ingen våpen var involvert i hendelsen. I en langt mer alvorlig sak ble en mann i 50-årene pågrepet i Møllendalsveien etter en hendelse hos Nav, hvor han hadde knust en bærbar PC. Da politiet fikk kontroll på vedkommende, ble det kjent at han var etterlyst i en annen sak.

Politiadvokat Beate Musemakweri Seth opplyser at mannen er siktet for flere forhold, inkludert kroppskrenkelser, vinning og skadeverk, som har strekt seg over flere måneder med flere fornærmede. Det er nå begjært et fengslingsmøte for å varetektsfengsle mannen i fire uker på grunn av fare for gjentakelse. I tillegg har Utrykningspolitiet vært aktive på E39 ved Vikanes, hvor to bilister ble stoppet for kraftig fartsovertredelse.

Den ene føreren kjørte i 118 km/t i en 80-sone og testet positivt for narkotika, mens en annen ble målt til 134 km/t og dermed mistet førerkortet sitt på stedet. Nødetatene har også håndtert flere akutte situasjoner knyttet til brann og ulykker i regionen. På E39 i nærheten av fergekaien på Anda rykket mannskapene ut til en trafikkulykke hvor en bil hadde havnet på siden. Heldigvis hadde bilføreren klart å komme seg ut av kjøretøyet på egen hånd.

I Øystese brøt det ut brann i en gapahuk i terrenget, like i nærheten av en barnehage. Brannvesenet ankom raskt og fikk slått ned flammene før det oppsto fare for spredning til det omkringliggende terrenget. En annen brann ble begrenset til en garasje takket være en effektiv innsats fra nødetatene, som hindret at flammene spredte seg til et nærliggende hus. I Kjøkkelvik ble det meldt om en ubehagelig svidd lukt og lys som hadde sluttet å fungere.

Det viste seg etter undersøkelser at årsaken var en svidd trafo, og brannmannskapene kunne bekrefte at det ikke var snakk om en faktisk brann. I tillegg har klatregruppen fra Fana stasjon vært involvert i en krevende redningsaksjon i bratt terreng, hvor de brukte tausikring for å få en gruppe turister trygt ned fra fjellet. Når det gjelder offentlige tjenester og infrastruktur, er det flere viktige endringer innbyggerne og reisende må være oppmerksomme på.

Politiet har kunngjort at de ikke lenger har kapasitet til å utstede nødpass ved Bergen lufthavn på grunn av en kraftig økning i turismen og forpliktelsen til å gjennomføre grundige grensekontroller av personer fra land utenfor Schengen-området. Alle som har behov for nødpass må nå henvende seg direkte til passkontoret i Fyllingsdalen. Samtidig varsles det om omfattende vedlikeholdsarbeid på E39 Nygårdsbroen i nordgående retning fra 22. mai.

Dette arbeidet vil medføre endret lysregulering på Danmarks plass og endret kjøremønster, noe som forventes å skape betydelige køer i perioden frem til 26. mai. I den akademiske sektoren har en arbeidskonflikt ført til at 15 renholdere ved UiB har gått ut i streik. Dette har direkte konsekvenser for publikum, da Universitetsmuseet må holde stengt fra 13. til 15. mai, samt søndag 17. mai, men vil holde åpent lørdag 16. mai.

Avslutningsvis har regionen opplevd ekstreme værforhold og politiske diskusjoner om store infrastrukturprosjekter. Meteorologisk institutt rapporterer om en usedvanlig kald natt, hvor temperaturen på Finsevatn sank til minus 14,9 grader, noe som er blant de laveste målingene for mai måned. På det politiske planet har regjeringen igjen foreslått å skrinlegge planene om den omstridte skipstunnelen ved Stad i det reviderte nasjonalbudsjettet. Prosjektet, som Stortinget vedtok i 2021 med et kostnadsanslag på 5 milliarder kroner, har sett en dramatisk prisstigning.

Nyere anslag fra Kystverket viser at kostnadene nå vil ligge på rundt 8,6 milliarder kroner, noe som gjør at regjeringen anser prosjektet som økonomisk uforsvarlig i sin nåværende form





Haukeland universitetssjukehus må kutte for å få budsjettet i balanseHaukeland universitetssjukehus må kutte for å få budsjettet i balanse, og Helse Bergen varsler budsjettkutt på 250 millioner kroner. Ifølge fem ansatte VG har snakket med, fordelt på fire ulike avdelinger, merker også pårørende kuttene. Flere av de ansatte reagerer på de nye rutinene.

