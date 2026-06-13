Nyhetsrundering: Fra Internasjonale Konflikter til Musikk og Norsk Politikk

En omfattende gjennomgang av dagens viktigste hendelser, inkludert bortgangen til Abbas manager, spenninger i Midtøsten og politisk debatt om strøm i Norge.

Musikkverdenen sørger nå etter den triste meldingen om at Görel Hanser har gått bort. De fire medlemmene av Abba har i sosiale medier uttrykt sin dypeste sorg over tapet av en kvinne som ikke bare var en kollega, men en av deres mest elskede venner.

Hanser hadde en lang og betydningsfull karriere som startet allerede på 1960-tallet da hun jobbet som assistent for Stikkan Anderson. Selv om bandet brøt med Anderson på 80-tallet, forble Hanser en sentral skikkelse og ble senere manager for gruppen. Hun var en avgjørende brikke i oppbyggingen av det enorme imperiet som Abba skapte gjennom sine ulike prosjekter over flere tiår, og hennes bidrag til gruppens suksess kan neppe overvurderes.

Samtidig som verden sørger, har det vært stunder for feiring i USA. Fotballlegenden David Beckham har nå fått sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. Under seremonien, hvor både kona Victoria og filmstjernen Tom Cruise var til stede, uttrykte Beckham stor takknemlighet over sin reise i USA. Han reflekterte spesielt over etableringen av sitt eget lag i Miami og det å ha Lionel Messi på laget, noe han beskriver som en drøm som har gått i oppfyllelse.

På den internasjonale politiske arenaen er situasjonen spent, men det finnes tegn til diplomatisk bevegelse. Pakistans statsminister, Shehbaz Sharif, har meldt at en fredsavtale mellom Iran og USA er nærmere enn noen gang, og at den trolig kan bli ferdigstilt i løpet av et døgn. Selv om iranske myndigheter, representert ved Esmaeil Baghaei, har vært mer forsiktige med å bekrefte en signering akkurat nå, har ryktene om en forestående avtale svirret siden torsdagen.

Dette kommer i en ekstremt mørk tid for regionen, der begravelsesplanene for ayatolla Ali Khamenei nå er lagt. Begravelsen skal foregå fra 4. juli i Teheran til 9. juli i Mashhad. Khamenei, som var Irans øverste leder, ble drept den 28. februar i forbindelse med krigsutbruddet mellom Iran, USA og Israel. Midt i dette geopolitiske kaoset har India opplevd en lokal tragedie.

Et militært transportfly krasjet under landing på en base i den nordøstlige delen av landet, noe som resulterte i fem dødsfall. Det indiske luftforsvaret har sendt ut en uttalelse der de beklager tapet av disse fem personene dypt. Hjemme i Norge preges nyhetsbildet av både politiske kamper og utfordringer i arbeidslivet. I Oslo sentrum ble det lørdag arrangert en marsj for livet i regi av organisasjonen Velg livet.

Arrangementet markerte 40 år siden den opprinnelige Ja til livet-aksjonen, men oppmøtet var denne gangen merkbart lavere enn tidligere. Samtidig ulmer det i oljesektoren, hvor Riksmekleren nå forsøker å mekle i avtaler for olje- og brønnservice for å unngå en omfattende streik som kan starte allerede mandag. Forhandlingene involverer forbundene Styrke og SAFE mot Offshore Norge, og berører rundt 7200 ansatte. Mens forbundsleder Frode Alfheim krever økt kjøpekraft, understreker Elisabeth Brattebø Fenne at tilbudene er i tråd med frontfagsoppgjøret.

Parallelt med dette har Rødt-leder Marie Sneve Martinussen gått hardt ut mot etableringen av store datasentre i Norge. Hun mener at internasjonale tek-giganter som Google og Tiktok raner landet for rimelig kraft, noe som fører til at norsk industri havner bakerst i strømkøen. Martinussen krever slutt på skatteletter og reduserte avgifter for disse sentrene, slik at vannkraften kan brukes til befolkningen og lokal foredling.

I tillegg ble det rapportert om en hendelse ved en attraksjonspark hvor rutiner for evakuering ble iverksatt for å få folk trygt ut av karuseller





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Abba Iran Oljeservice Rødt David Beckham

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