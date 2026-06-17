Nyland gjenvalgt i Norwegian-styre: Oljemarkedet i endring, SpaceX børsboom og norske industriavtaler

En omfattende nyhetsoversikt som dekker Bente Nylands gjenvalg i Norwegian, IEA's oljeprosjektør, handelsavtale påvirking på Hormuzstredet,Frankrikes AI-strategi, SpaceX børsnotering, og norske maritim- og datasenteravtaler. Artikkelen analyserer hvordan globale politiske og økonomiske trender påvirker energimarkedet, teknologi og norsk industri.

Tidligere oljedirektør Bente Nyland ble gjenvalgt som medlem i styret i Norwegian . Blant eierne i NLTG er Petter Stordalens selskap Strawberry og Altor, som blir storeiere i Norwegian etter kjøpet, med 8,9 prosent hver.

Den internasjonale energibyrået IEA forventer at global oljeetterspørsel vil falle med 1,1 millioner fat per dag i 2026 til 103,2 millioner fat per dag. Etterforspredningen er imidlertid ventet å øke til 105,3 millioner fat per dag i 2027, ifølge byrået. Det globale tilbudet forventes å falle med 3,9 millioner fat per dag til 102,4 millioner fat per dag i 2026, før det øker kraftig med 8 millioner fat per dag til 110,3 millioner fat per dag i 2027.

IEA understreker at en midlertidig avtale mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten kan banere veien for en gjenåpning av Hormuzstredet og en avslutning av USAs blokade av iransk oljefrakt, noe som sendte oljeprisen ned til sitt laveste nivå siden tidlig i mars. Samtidig er det risiko på nedsidegrunn av driftsmessige og politiske begrensninger, inkludert forlenget arbeid med å fjerne miner og uløste transportløsninger.

Nedgangen i globale oljelagre økte til 143 millioner fat i mai, med et gjennomsnittlig uttak på 3,8 millioner fat per dag, inkludert 2,4 millioner fat per dag i råolje og 1,4 millioner fat per dag i oljeprodukter. Markedsstemningen i Asia er blandet onsdag, mens investorer venter på det første rentemøtet til den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh og følger utviklingen knyttet til Hormuzstredet.

Oljeanalytiker Kim Fustier i HSBC sier at markedene ser ut til å prisinn en relativt høy sannsynlighet for normalisering av flyten i stredet. Japans Nikkei 225-indeks steg 1,02 prosent. Frankrikes innenlandske etterretningstjeneste DGSI har valgt det franske selskapet ChapsVision fremfor det omstridte AI-selskapet Palantir, ifølge internasjonale medier. Dette skjer etter at EU vedtok nye tiltak for å redusere avhengigheten til utenlandske teknologiselskaper, og Frankrike har planer om å styrke sin investering i kunstig intelligens med ytterligere 655 millioner euro.

Palantir leverte programvare til DGSI og kunngjorde i desember en treårig fornyelse av kontrakten, som fortsatt er gyldig ifølge selskapet. Aksjene i Elon Musks romfartsselskap SpaceX har steget kraftig siden noteringen, med en oppgang på 19 prosent mandag og ytterligere 20 prosent til en sluttkurs på 192,5 dollar mandag. Det betyr at investorer som kjøpte aksjer ved børsnoteringen har fått en oppgang på over 42 prosent, og markedsoverdriften har passert 2000 milliarder dollar.

Norsk industri viser også aktivitet: Brødrene Aas mottar en bestilling fra Fjord Shuttle AS til 135 millioner kroner for bygging av en batteri- og dieseldrevet passasjerbåt med plass til 292 personer. Selskapet vil ogsdoble tilbakekjøpene av aksjer til 3 milliarder dollar i 2026 og etablere et mer forutsigbart rammeverk for årlig tilbakekjøp fra neste år, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

Sentia-datterselskapet Hent AS har inngått en kontrakt med Skygard AS for det andre byggetrinnet ved datasenteret OSL1 på Økern i Oslo, med plan om fullføring i 2027. Sentia-sjef Jan Jahren uttrykker stolthet over samarbeidet i et segment som raskt vokser. Flyselskapet Sunclass Airlines, som opererer 12 Airbus-fly, har fått et oppkjøp som gjør at Norwegian nå vil ha en samlet flåte på nær 160 fly og betjene rundt 30 millioner kunder årlig, med 11.800 ansatte.

Widerøe, en viktig operatør på det norske kortbanenettet, blir en del av Norwegian-konsernet. Selskapet legger vekt på et bedre og mer fleksibelt tilbud til kundene, og ser muligheter for å øke salg av hotell og feriereiser på tvers av eksisterende kundebase





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norwegian Bente Nyland IEA Olje Hormuzstredet Spacex Elon Musk Frankrike Palantir AI Chapsvision Datasenter Sentia Skygard Brødrene Aas Fjord Shuttle Equinor Tilbakekjøp Aksjer Widerøe Sunclass Airlines Oppkjøp Børsnotering Maritim Konjunktur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oliver Nyland: Vi skal vinne detFamilien Nyland er i Boston for å se OL-sønnen spille VM i fotball. Landslagskeeperen Ørjan Håskjold Nyland skal møte Irak i første kamp.

Read more »

Norwegian wexerSunclass Airlines kjøpes av Norwegian for 1,125 milliarder kronerSuclass Airlines kjøpes av Norwegian for 1,125 milliarder kroner. Oppkjøpet gir Norwegian en samlet flåte på omtrent 160 fly og vil betjene rundt 30 millioner kunder årlig. Konsernet vil sysselsette 11.800 ansatte. Widerøe er en viktig operatør på det norske kortbanenettet og ett datterselskap i Norwegian-konsernet. Oppkjøpet vil bygge et bedre og mer fleksibelt tilbud til kundene.

Read more »

Norwegian duo behind official Norwegian VM-song: 'We wanted to create something genuine and heartfelt'Two Norwegian artists, Markus Neby and Nicolay Ramm, have been working on the official Norwegian VM-song for the upcoming tournament. They discuss their inspiration, the challenges of selecting artists, and the excitement of contributing to the football event.

Read more »

High Power Prices in Sweden and Norway: A Perfect Storm?The current situation in Sweden and Norway, with reactor breakdowns and low reservoir levels, is expected to lead to significantly higher power prices this summer. The Norwegian power system is closely connected to the rest of the Nordic region, and the Norwegian market is influenced by prices in neighboring countries. The Norwegian power prices are expected to be higher than usual this summer, and the situation is expected to persist. The Norwegian power prices are influenced by factors such as reservoir levels, gas prices, and weather conditions in Europe.

Read more »