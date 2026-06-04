Nytt fjøs i Kårstua barnehage

Kårstua barnehage har bygget et nytt fjøs for å huse kaniner og høner. Fjøset er bygget slik at barna kan se inn på dyrene fra både utsiden og innsiden av bygget.

I Kårstua barnehage på Skogn i Levanger har man bygget et nytt fjøs for å huse kaniner og høner . Bestyrerinnen Merete Bøhn-Flatås er stolt av det nye bygget og sier at det er et samarbeid mellom henne, Magne Nydal fra Mesterhus og tømrer Morten Korsvik.

Fjøset er bygget slik at barna kan se inn på dyrene fra både utsiden og innsiden av bygget. Det er også en renholdssone inne i bygningen for å holde det rent og samtidig Smyگ å ha plass for sko- og klesskift. I tillegg er det både ventilasjon, varme i gulvet og spotter i taket, og dette gjorde det mulig å bygge det hele inn i den gamle bygningen fra 1971.





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Kårstua Barnehage Fjøs Kaniner Høner

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