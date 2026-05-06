Odfjell rapporterer svakere tall enn ventet midt i geopolitisk uro

Rederiet Odfjell leverer kvartalstall under Bloomberg-estimatene, mens konflikten i Hormuzstredet skaper både utfordringer og muligheter for fraktratene.

Det børsnoterte rederiet Odfjell , som er en sentral aktør innen frakt av kjemikalier og drift av tankterminaler, har nylig lagt frem sine resultater for første kvartal.

Selskapet, som opererer med både A- og B-aksjer med en samlet markedsverdi på over ni milliarder kroner, opplevde at tallene i stor grad falt under analytikernes forventninger. Ifølge estimater fra Bloomberg var det ventet betydelig høyere resultater på flere nøkkelområder, og selv om inntektene samsvarte med prognosene, var de øvrige resultatene skuffende. Den daglige inntjeningen per skip, kjent som TCE-raten, endte på 27.232 dollar per dag, noe som representerer en nedgang fra forrige kvartal hvor raten lå på 27.978 dollar.

Til tross for dette endte den samlede TCE-inntjeningen på 167 millioner dollar, som faktisk var marginalt over det analytikerne hadde forespeilet. Det første kvartalet har vært preget av en betydelig økning i geopolitisk usikkerhet, spesielt knyttet til situasjonen i Hormuzstredet og den generelle volatiliteten i Midtøsten. Toppsjef Harald Fotland har uttrykt stolthet over hvordan ansatte både til sjøs og på land har håndtert de operasjonelle og sikkerhetsmessige utfordringene som har oppstått etter utbruddet av krigen.

Situasjonen beskrives som uforutsigbar, og selskapet prioriterer sikkerheten til mannskap og fartøy høyest. En interessant bieffekt av forstyrrelsene i Hormuzstredet er økningen i såkalte tonn-mil. Når skip må seile lengre ruter for å unngå konfliktsoner, øker etterspørselen etter tilgjengelig kapasitet, noe som igjen har ført til en markant vekst i ratene i flere markeder. Likevel understreker ledelsen at det eksisterer en betydelig usikkerhet knyttet til den kortsiktige fremtiden.

Dersom konflikten i Persiabukta ikke finner en løsning, kan transportvolumene bli negativt påvirket, noe som vil skape hodebry for rederiene. Når det gjelder markedsdynamikken, observerer Odfjell at spotmarkedene for øyeblikket er sterke. En viktig faktor her er fraværet av svingtonnasje, altså skip som kan veksle mellom å frakte ulike typer last, som for eksempel produkttankskip som kan brukes til kjemikalier. Når tilbudet av slike allsidige skip er lavt, støtter det inntjeningen for fartøy som opererer utenfor de mest utsatte områdene.

Det har også vært et skifte i kontraktsstrukturen, der andelen COA-volumer, altså faste kontrakter, falt fra 57 prosent til 45 prosent på grunn av redusert eksport fra Persiabukta. Denne nedgangen ble imidlertid i stor grad kompensert av en sterk økning i spotvolumer. Odfjell har samtidig gitt en guiding som antyder at det underliggende nettoresultatet for andre kvartal 2026 forventes å være høyere enn i det første kvartalet.

Det bemerkes også at rundt 20 prosent av COA-volumene ble fornyet til rater som var moderat lavere enn tidligere, samtidig som det ble signert flere nye kontrakter. På børsen har Odfjell hatt et utfordrende år. Mens shippingsektoren generelt har sett en betydelig oppgang, har selskapets A-aksje ligget i minus. Etter en periode med kraftig kursstigning frem mot våren 2024, har aksjen falt tungt fra toppnivåene.

Dette skaper et blandet bilde blant analytikerne. Bloomberg rapporterer at tre analytikere fortsatt har en kjøpsanbefaling, mens to anbefaler å beholde aksjen, og én analytiker anbefaler salg. Dette gjenspeiler den generelle usikkerheten i markedet, hvor investorer veier potensialet i økte rater mot den geopolitiske risikoen og de svake kvartalstallene. Selskapets evne til å navigere i et uforutsigbart globalt handelslandskap vil være avgjørende for om aksjekursen kan hente seg inn igjen i tiden fremover





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Odfjell Shipping Kvartalsrapport Hormuzstredet Aksjemarkedet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spente forhold i Hormuzstredet etter amerikansk initiativ og iranske angrepAngrep mot skip og naboland rundt Persiabukta etter USAs kunngjøring av Project Freedom. Iran advarer USA mot å nærme seg Hormuzstredet, og det meldes om rakettangrep og droneangrep mot flere mål i regionen, inkludert oljeanlegg og boligblokker.

Read more »

Strenge tiltak om bord på Hondius etter hantavirusutbrudd og spenninger i HormuzstredetEt nederlandsk ekspedisjonsskip har iverksatt strenge tiltak etter hantavirusutbrudd, mens spenninger mellom USA og Iran eskalerer i Hormuzstredet. USAs president Donald Trump bekrefter at iranske båter er blitt senket, og advarer om alvorlige konsekvenser for Iran.

Read more »

Trump truer med makt etter hendelser i HormuzstredetUSAs president Donald Trump har advart om bruk av makt dersom den humanitære innsatsen i Hormuzstredet blir forstyrret. Dette skjer etter at amerikanske styrker har bistått handelsskip gjennom stredet og hevder å ha senket iranske båter. Iran benekter hendelsene. Operasjon 'Prosjekt Frihet' er iverksatt for å sikre trygg passasje for skipene.

Read more »

Amerikansk eskorte for skip gjennom HormuzstredetBilfraktskipet Alliance Fairfax ble eskortert av amerikanske militære styrker gjennom Hormuzstredet etter at stredet har vært stengt på grunn av krig mellom USA/Israel og Iran. USA har igangsatt «Project Freedom» for å hjelpe skip ut av området.

Read more »

Nedgang på asiatiske børser og spenninger i HormuzstredetAsiatiske aksjemarkeder opplever nedgang tirsdag, samtidig som spenningen mellom USA og Iran øker etter militæroperasjoner i Hormuzstredet. Oljeprisen holder seg høy til tross for et lite fall.

Read more »

Trump kunngjorde operasjon i Hormuzstredet – Iran advarer mot eskaleringUSAs president Donald Trump annonserte en planlagt operasjon for å sikre fri passasje gjennom Hormuzstredet, noe som utløste en sterk reaksjon fra Irans utenriksminister Abbas Araghchi, som advarte mot militær eskalering.

Read more »