Odin Holm tilbake i Vålerenga: Gleder seg til å spille igjen etter skademarerittet

Odin Holm er tilbake i Vålerenga etter et skademareritt og et vanskelig utenlandsopphold. Etter å ha slitt med skader og vært utenfor fotballen i nesten tre år, er optimismen stor rundt hans retur. Midtbanespilleren gleder seg til å spille igjen og kan være aktuell for å få sine første minutter mot Viking.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer. – Jeg har savnet å være her. Jeg har gledet meg stort til å komme tilbake, sier Vålerenga s nyeste signering til VG etter å ha gjennomført sin første økt som VIF-spiller på nesten tre år. Etter overgangen til Celtic sommeren 2023 har midtbanespilleren spilt minimalt med fotball. Han fikk 16 kamper for den skotske storklubben – fire av dem fra start.

Nå har åtte strake måneder på sidelinjen vært den brutale realiteten, på grunn av et skademareritt av de sjeldne. I VG-podkasten «De skulle bli de beste» forteller Holm om leggskaden som aldri tok slutt. Diagnosen har ført til at trønderen ikke har spilt én kamp siden august 2025. De to syndromene som skaper problemer heter på engelsk: 'Chronic Extortional Compartment Syndrome' og 'Popliteal Artery Entrapment Syndrome'. På norsk oversettes det gjerne til kronisk losjesyndrom og innklemming av knehasens pulsåre. – Det har vært tøft. Glasgow er en tøff by. Når man ikke har et sosialt nettverk og havner i den situasjonen at man ikke spiller fotball, så er det vanskelig å finne mange kilder til glede, sier 23-åringen i spillertunnelen på Intility Arena. – Det var ikke så mye glede med fotballen, og det er jo naturlig når man ikke spiller, påpeker han. Holm har 29 landskamper på ungdomsnivå, inkludert syv på U21-landslaget. Under sin første økt som Vålerenga-spiller er det lite med værforholdene som minner om hans siste klubbopphold i Los Angeles. Uten at det påvirker Holm nevneverdig. – Min første prioritert er å nyte fotballen igjen. Det var veldig godt å få en økt her igjen, sier han. Og viktigst av alt. – Kroppen kjennes fin ut. I Vålerenga-leiren er det stor optimisme etter trønderens retur. – Det er fantastisk å få ham tilbake. En utrolig god spiller på sitt beste, sier Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal. – Odin har er et utrolig høyt toppnivå. Han er en ordentlig maestro utpå der, sier midtstopper Aaron Kiil Olsen. Vålerenga-sjefen ser på det som en gyllen mulighet for begge parter. – Alle er kjent med at han har hatt sine utfordringer. Det kan bli en solskinnshistorie hvis vi klarer å få ham gjennom kontinuerlig med trening, og at han får bukt med utfordringene han har hatt, sier Vålerenga-trener Geir Bakke. – Vi ser kun på mulighetene her, ikke begrensningene, fortsetter Bakke. Under Holms første økt tar Vålerenga sine forbehold, og lar 23-åringen hvile under deler av spillsekvensen. – Det er stor overgang fra gress til kunstgress. Det er derfor greit han ikke kjørte fullt ut. Det hadde gått greit, men det er ikke vits i å pushe noe mer enn nødvendig, sier Bakke forklarende på spørsmålet om hvorfor Holm rullerte under økten. Etter to seire på Eliteseriens to første runder er optimismen stor på Oslos østkant. – Det virker som klubben er på et veldig godt sted, sier Holm som har fått med seg de første to serierundene fra avstand. Nå kan han selv være aktuell for å få sine første minutter mandag. Da venter regjerende seriemester Viking. Holm er i alle fall selv klar på hva han ønsker. – Jeg har alltid lyst til å spille. Se mer. Se mindre. Odin Holm er tilbake i Vålerenga etter en lang periode preget av skader og et vanskelig opphold i utlandet. Midtbanespilleren, som slet med kronisk losjesyndrom og innklemming av knehasens pulsåre, ser nå frem til å igjen kunne bidra på fotballbanen. Etter å ha slitt med skader og vært utenfor fotballen i nesten tre år, er optimismen stor rundt hans retur. Holm har gjennomført sin første treningsøkt med Vålerenga, og både spilleren selv og klubben uttrykker stor glede og forventning for fremtiden. Klubben ser på hans tilbakekomst som en positiv mulighet, mens Holm selv er ivrig etter å komme i gang og nyte fotballen igjen. Med to seire i Eliteserien så langt, er stemningen god i Vålerenga, og Holm kan være aktuell for å få sine første minutter mot Viking





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Slot bekrefter langvarig Alisson-skadePå fredagens pressekonferanse fullroste Arne Slot fullroser Mohamed Salah (33), og kom med skadenyheter på stjernekeeper Alisson.

Read more »

Slot bekrefter langvarig Alisson-skadePå fredagens pressekonferanse fullroste Arne Slot fullroser Mohamed Salah (33), og kom med skadenyheter på stjernekeeper Alisson.

Read more »

Irak til VM etter seier over Bolivia – Møter Norge i gruppespilletIrak kvalifiserte seg til VM etter å ha slått Bolivia 2-1 i playoff. De havner i gruppe med Norge, Frankrike og Senegal. Tor-Kristian Karlsen mener Irak vil satse på kontringsfotball. Marko Farji, som er med i den irakiske troppen, gleder seg til å møte Norge.

Read more »

Skiglede i Oppdal: Frihet og sosialt samvær for veteraneneKjell og andre skientusiaster i Oppdal feirer skigleden med både frihet og sosialt samvær. Veteraner deler gleder og inspirasjon for en lang skisesong.

Read more »

Kristins påskehjem: Et paradis fylt med pyntehøner og nostalgiI Lom feirer Kristin påske hele året med en imponerende samling av pyntehøner og antikviteter. Til tross for utfordringer med helsen, finner hun glede i å omgi seg med gamle skatter og koselige detaljer. Hjemmet hennes er et utstillingsvindu av nostalgi og personlig glede, og et sted hvor påskestemningen aldri forsvinner. Med støtte fra sin kjære samboer, Per Håvard, fortsetter hun å bygge sitt unike og fargerike univers, mens hun gleder seg over livet i bygda. Kristin har en lidenskap for å samle på gamle ting, og spesielt pyntehøner. Samlingen har vokst seg stor, og hun pynter hjemmet sitt med dem hele året. I tillegg til pyntehønene har hun også andre dyr som betyr mye for henne, som kalvene i fjøset, hunden Stell og katten Nusse. Hun er stolt av å vise frem hjemmet sitt, og hun er ivrig etter å bidra til at folk trives. Hun er glad i bygda si, og er opptatt av å skape et levende lokalsamfunn. Nå har hun og samboeren kjøpt et gammelt stabbur som skal settes opp like ved huset, og det gir henne mulighet til å fortsette med sin lidenskap.

Read more »

Å bli mor i 20-årene: Sterke historier om valg, utfordringer og glederTina Evelyn Buvarp og Therese Sørenes deler sine erfaringer om å bli mødre i ung alder. De forteller om vanskelige valg, bekymringer og gleder, og gir råd til andre unge kvinner som vurderer å få barn.

Read more »