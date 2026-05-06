Offentliggjort brev fra Jeffrey Epstein kan gi nye innsikter i hans død

En føderal dommer i USA offentliggjorde onsdag et brev som angivelig skal ha blitt skrevet av Jeffrey Epstein før han døde. Brevet er ikke signert eller datert, og det er ikke bekreftet at Epstein faktisk skrev det.

I brevet står det blant annet: «De etterforsket meg i månedsvis – fant ingenting!!! », og videre: «Det er en fryd å kunne velge tidspunktet for å si farvel. » Brevet avsluttes med: «Ingen moro - ikke verdt det! » Ifølge The New York Times ble brevet funnet av Epsteins tidligere cellekamerat, Nicholas Tartaglione, som hevder å ha oppdaget det gjemt i en tegneserie i juli 2019.

Funnet skjedde etter at Epstein ble funnet bevisstløs i cellen med et tøystykke rundt halsen. Epstein overlevde denne hendelsen, men ble funnet død noen uker senere i Metropolitan Correctional Center på Manhattan. Fengselet er nå nedlagt. Tartaglione, en tidligere politibetjent, delte celle med Epstein mens han ventet på rettssak i en drapssak.

Han ble dømt i 2023 og soner nå fire livstidsdommer. Tartaglione hevder at han fant brevet da han åpnet en tegneserie for å lese. Notatet ble offentliggjort onsdag av dommer Kenneth M. Karas ved den føderale distriktsdomstolen i White Plains i New York. Han hadde ansvar for saken mot Epsteins tidligere cellekamerat.

Dommeren handlet etter at The New York Times ba retten om å oppheve forseglingen av dokumentet, som ble lagt inn i rettens dokumenter onsdag kveld. Brevet har vært forseglet i flere år som en del av Tartagliones straffesak. Justisdepartementet sier ifølge NYT at de ikke tidligere har sett dokumentet. New Yorks rettsmedisiner konkluderte den gangen med at Epstein døde av selvmord.

Saken har vært omstridt og har vært omtalt i mediene i flere år. Epsteins død og omstendighetene rundt den har vært omgitt av mange spørsmål og konspirasjonsteorier. Brevet som nå er offentliggjort, kan kaste nytt lys over hendelsene før hans død. Det er fortsatt mange uavklare spørsmål rundt saken, og det er usikkert om brevet vil gi noen definitive svar.

Justisdepartementet har ikke kommet med noen ytterligere kommentarer om saken. Epsteins død skjedde mens han var i fengsel og ventet på å stille for retten for anklager om menneskehandel og seksuelle overgrep mot unge jenter. Saken mot Epstein var en av de mest omtalte straffesakene i USA i flere år. Brevet som nå er offentliggjort, kan gi nye innsikter i Epsteins sinnstilstand før hans død.

Stortinget vurderer å utsette høring om Epstein-dokumenteneStortingets kontroll- og konstitusjonskomité vurderer å utsette høringene om Epstein-dokumentene etter dødsfallet til Edward Juul Rød-Larsen. Komiteen vil vurdere ny informasjon og svare på spørsmål fra Utenriksdepartementet.

Utsetter Epstein-høring på StortingetKontroll- og konstitusjonskomiteen utsetter høringen etter frigivelsen av Epstein-dokumentene.

Kontrollkomiteen utsetter Epstein-høringen etter dødsfallKontrollkomiteen på Stortinget har utsatt høringen om utenriksdepartementets håndtering av Epstein-saken etter dødsfallet til sønnen til Mona Juul og Terje Rød-Larsen.

Epstein-høring utsettesDødsfall fører til utsettelse av stortingshøringen etter Epstein-skandalen. - Et tydelig ønske fra advokatene om ro, sier komitéleder Per-Willy Amundsen (Frp).

Epstein-høring blir utsatt etter dødsfall– Vi utsetter høringen av hensyn til familien, sier leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen (Frp).

Kongehusets utfordringer med Epstein-sakenTrond Norén Isaksen mener Kongehuset må svare på spørsmål om Epstein-saken for å gjenvinne folkets tillit, spesielt etter kronprinsessens manglende åpenhet.

