Ok Entreprenør konkurs: Driftsinntektene falt til under 17 millioner kroner

Maskinentreprenørselskapet Ok Entreprenør AS i Ålesund gikk konkurs i forrige uke, etter å ha hatt tynne marginer i flere år. Driftsinntektene falt til under 17 millioner kroner, og selskapet hadde en gjeld på rundt 3,5 millioner kroner. Selskapet hadde kun fem ansatte, hvorav to er medeiere, og hadde nedskalert spesielt i 2025.

I forrige uke ble det åpnet konkurs i Ok Entreprenør As ved Sunnmøre tingrett, ifølge en kunngjøring i Brønnøysundregistrene.

Maskinentreprenørselskapet ble stiftet i 2010 med Ålesund og omegn som nedslagsfelt. Les også Her ville eksperten kjøpt bolig nå – Fullstendig tørke Bostyrer og advokat Bjørn-Ivar Borgund opplyser at Ok Entreprenør etterlater seg en gjeld på rundt 3,5 millioner kroner. Det var på konkurstidspunktet kun fem ansatte, hvorav to er medeiere. Selskapet har nedskalert, spesielt i 2025, ifølge samtaler bostyreren har hatt med ledelsen.

– Det er fullstendig tørke av nye prosjekter, det var de helt tydelige på, sier Borgund til E24. Les også Slutt for entreprenør med milliardomsetning Ok Entreprenør hadde utsikter til nye avtaler på 14–15 millioner kroner før jul i fjor, men utbyggerne stanset planene, ifølge ham. – I 2026 har selskapet hatt ett oppdrag. De sier det er fullstendig stopp, de har ingenting å gjøre.

De sier også at resten av bransjen kommer til føle på det samme, sier Borgund. Les også Solgte luksusklokker for 35 millioner – slått konkurs – Ond sirkel Han legger til at selskapet har håpet at det skulle snu, og at det har tatt opp kortsiktig lån for å klare å betale lønninger. – Det virker som om at de som har hatt prosjekter, har lagt dem litt på is.

Det er kanskje problemer med finansiering i mange ledd når markedet er blitt som det er blitt. Det er en ond sirkel, sier advokaten. Han legger til at flere sliter med å få oppdrag som følge av høye kostnader og høye renter, samtidig som at bankene er forsiktige med lånetilsagn for kjøpere av nye boliger.

Les også Boligbygger konkurs: – Betydelig tilbakegang fra 2023 – Erfarne Ok Entreprenør hadde ifølge proff.no åtte ansatte ved inngangen til 2025, mens selskapets nettsider oppgir 13 ansatte, alle med lang erfaring fra bransjen.

"Vi er erfarne innen gravearbeid og tilbyr en omfattende fagkompetanse som omfatter en rekke tjenester, inkludert graving, grunnarbeid, kartlegging og sjøarbeid", heter det. Selskapet søkte etter flere medarbeidere så sent som november, 2024, ifølge sosiale medier. Maskinparken omfatter åtte maskiner vektkapasiteter fra 1,8 til 35 tonn, herunder hjulmaskiner, valser og hjullastere, fremgår det videre.

Les også Hytteentreprenør gikk konkurs: – Ble for mye til slutt – Stolte Blant prosjektene Ok Entreprenør har levert er Flatholmen kai, en 730 meter ny kai til Ålesundregionens Havnevesen, som er Norges største sammenhengende kaiutbygging. Vest Betong var hovedentreprenør, mens Ok Entreprenør har hatt all graving, plastring og tilbakefylling, ifølge selskapets nettsider.

"Vi er stolte over å ha vært med på denne store kaiutbyggingen sammen med Vest Betong", heter det. Les også Grønnsaks-mekka konkurs: – Vanskelig å tjene penger – Fryktelig tøffer tider Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) bekrefter at konkursen ikke er unik. – Det er store variasjoner, men det er fryktelig tøffe tider. Vi har nesten ikke hørt om noe sted i landet der det er nok jobber å regne på.

De fleste kjemper for å holde seg flytende, sier Sverre Huse-Fagerlie i MEF til E24. Unntaket er de største aktørene, og som har fått store oppdrag fra Vegvesenet, der det også drypper litt på underleverandørene, ifølge ham. – Alle som jobber for kommuner og fylker sliter med at det tar for lang tid før jobbene kommer ut. Det skal være gryteklare prosjekter, men det slites med saksgang eller budsjetter.

Klima- og miljøkrav er bare en liten del av det, sier bransjestoppen. Les også Droppet anbud etter miljøkrav: – Verden har blitt gal Svake resultater Regnskapene viser at Ok Entreprenør har hatt tynne marginer i flere år. I 2025 gikk selskapet med et overskudd på 1,4 millioner kroner før skatt, etter et tap på nær 900.000 kroner før skatt året før, ifølge proff.no. Omsetningen har også vært fallende siden toppåret 2022, da driftsinntektene var på over 40 millioner kroner.

I 2025 var omsetningen mer enn halvert, til rundt 17 millioner kroner. Les også Nytt Trøndelag-byggefirma konkurs: – Mange som sliter Ved årsslutt 2025 var egenkapitalen på 116.000 kroner, etter å ha vært negativ i en årrekke. Ok Entreprenør er majoritetseid av daglig leder Oddrun Vindenes, der Nils Magne Egset og Roar Rovde er medeiere, ifølge proff.no.

Les også Konkurs: Solgte biler for 45 millioner i toppåret Konkursras Konkursen i Ok Entreprenør føyer seg inn i en av rekke tilsvarende skjebner i bygg- og anleggsbransjen de siste årene. Som E24 bredt har omtalt, har høye renter, pris- og kostnadsvekst bidratt til en kraftig oppbremsing for entreprenørselskaper og boligbyggere, samt for en rekke underleverandører. I forrige måned gikk også det mer enn 40 år gamle Langhus-baserte entreprenørselskapet Heff Bygg As konkur





