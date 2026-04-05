Okeke om Hammarby-exiten: En ubehagelig følelse

Den tidligere KFUM-spilleren Okeke forteller om skuffelsen over å forlate Hammarby og følelsen av å ikke bli satset på. Han ser frem til møtet med sin gamle klubb i Allsvenskan.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Den tidligere KFUM-spilleren, som riktignok spilte noen kamper for Hammarby i den svenske cupen i 2026, ble nylig solgt til Allsvenskan -klubben Brommapojkarna . Dette kom som en overraskelse for Okeke , som uttalte seg om dette i et intervju med Aftonbladet. Han forteller at Hammarby kjøpte en spiller for en betydelig sum penger.

Overgangen til angrepsspilleren Victor Lind ble klar i slutten av februar og omtales som en rekordsignering mellom to svenske lag, noe som ytterligere kompliserte situasjonen for Okeke. Okeke forklarer at Hammarby hadde signalisert at de ville satse på Lind, og at han ville få mye spilletid. Dette skapte en vanskelig situasjon for Okeke, selv om han presterte godt, både i innhopp og på trening. Han følte at mulighetene for å få spilletid ville være begrenset. Den svenske avisen stilte Okeke spørsmål om hvordan det var å høre at hans prestasjoner ikke spilte noen stor rolle. – Hva skal jeg si. Det var en ubehagelig følelse. Det gjorde vondt å høre det, svarte Okeke. Han peker også på en annen årsak til mangelen på spilletid i Hammarby: klubben planla ikke å bruke ham i den posisjonen hvor han føler han presterer best. – De skal ikke spille med to brede kantspillere og jeg har tenkt mye på det: hvorfor kjøpte de meg om de ikke har tenkt å bruke meg der jeg passer best, sier han. Dette spørsmålet reflekterer en frustrasjon over klubbens taktiske valg og hvordan det påvirket hans muligheter. Hammarby innledet sesongen med en imponerende 3-0 seier mot regjerende ligamester Mjällby på lørdag. Mandag er det Brommapojkarna, eller BP som de kalles i Sverige, sin tur til å spille. Okeke og lagkameratene møter Häcken i en spennende kamp. Men det er kampen mot Hammarby 26. juli som virkelig markerer seg. Denne kampen blir uten tvil spesiell for Okeke, som vil møte sitt tidligere lag. Spilleren, som en gang spilte for KFUM og hadde en kort periode i Hammarby før overgangen til BP, ser frem til å vise hva han kan. Okeke hadde en krevende tid i Hammarby, men ser nå fremover. Overgangen til Brommapojkarna gir ham en ny mulighet til å vise sitt talent og få spilletid. Han har tatt et steg tilbake, men ser på det som en sjanse til å utvikle seg og bli en viktig spiller for sitt nye lag. Han er motivert til å bevise sitt verd og vise Hammarby hva de gikk glipp av. Okeke har uttalt at han er klar til å gi alt for å lykkes i sin nye klubb. Han er fast bestemt på å bruke denne nye muligheten til å vise sin sanne verdi og etablere seg som en nøkkelspiller





Okeke overrasket over Hammarby-exitObilor Okeke (23) forteller om et overraskende opphold i Hammarby og hvorfor han nå er solgt til Brommapojkarna etter bare et halvt år. Han uttaler seg om manglende spilletid og Hammarbys investering i Victor Lind.

Okeke snakker ut om Hammarby-mareritt: – Det gjorde vondt å høre detHan gjorde det stort i Eliteserien og ble solgt til den svenske storklubben Hammarby. Men etter et drøyt halvår var eventyret over for Obilor Okeke (23).

