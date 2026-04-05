Okeke overrasket over Hammarbys salg – Klar for ny klubb i Allsvenskan

Den tidligere KFUM-spilleren Okeke ble nylig solgt fra Hammarby til Brommapojkarna. Han uttrykker overraskelse over avgjørelsen og forteller om utfordringene med manglende spilletid i Hammarby. Nå ser han frem til å vise hva han kan i sin nye klubb.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Den tidligere KFUM-spilleren, som riktignok spilte noen kamper for Hammarby i den svenske cupen i 2026, ble nylig solgt til Allsvenskan -klubben Brommapojkarna . Okeke beskriver denne overgangen som overraskende i et intervju med Aftonbladet. Han forteller at Hammarby brukte mye penger på å kjøpe en spiller.

Overgangen av angrepsspilleren Victor Lind ble klar i slutten av februar og omtales som en rekordsignering mellom to svenske lag. Okeke forklarer: De sa de kom til å satse på ham, at han kommer til å spille mye. Selv om jeg skulle gjøre det bra, enten ved innhopp eller på trening, så sa de at det ville bli vanskelig med spilletid for meg. Den svenske avisen spurte Okeke om hvordan det var å høre at hans prestasjoner ikke spilte noen stor rolle. Okeke svarer: Hva skal jeg si? Det var en ubehagelig følelse. Det gjorde vondt å høre det. Han legger også til at det er en annen grunn til at han ikke fikk plass i Hammarby. De skal ikke spille med to brede kantspillere, og jeg har tenkt mye på det: hvorfor kjøpte de meg om de ikke har tenkt å bruke meg der jeg passer best? Hammarby sesongåpnet med en sterk 3-0-seier mot regjerende ligamester Mjällby lørdag. Mandag er det Brommapojkarna, eller BP som de sier i Sverige, sin tur. Okeke og lagkameratene møter Häcken. Først 26. juli møtes BP og Hammarby, noe som definitivt vil bli en spesiell kamp for Okeke.





