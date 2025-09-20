Oktoberfest 2024 er åpnet: 190-årsjubileum for den berømte ølfestivalen i München

Borgermesteren i München åpnet lørdag den 190. utgaven av Oktoberfest, en begivenhet som tiltrekker seg millioner av besøkende hvert år. Sikkerheten er skjerpet.

Lytt til saken\Lørdag markerte åpningen av årets Oktoberfest , den 190. utgaven av den verdensberømte ølfestivalen i München . Borgermester Dieter Reiter innledet festlighetene på Theresienwiese med den tradisjonelle tappingen av det første ølfatet. Med den historiske frasen – O'zapft is – som betyr «Det er tappet», erklærte Reiter festivalen offisielt åpnet.

Denne seremonielle åpningen er et av de mest ikoniske øyeblikkene i Oktoberfest, og det første glasset med bayersk øl ble tradisjonen tro servert til Bayerns delstatsminister Marcus Söder. Festivalen vil vare i 16 dager, frem til 5. oktober, og tilbyr en rekke aktiviteter og opplevelser for besøkende fra hele verden. Dette inkluderer selvsagt de enorme ølteltene, fornøyelsesparkaktiviteter som pariserhjul, og ikke minst muligheten til å kle seg i tradisjonelle antrekk som dirndls og lederhosen. Servitører vil balanse store brett med literglass med øl mellom bordene, en imponerende demonstrasjon av ferdighet og tradisjon. Oktoberfest er mer enn bare en ølfestival; det er en feiring av bayersk kultur og gjestfrihet, som hvert år tiltrekker seg millioner av besøkende.\Oktoberfest er en global begivenhet, og hvert år kommer millioner av mennesker til München for å oppleve den unike atmosfæren. I 2023 ble det satt en ny rekord med hele syv millioner besøkende på festivalen, lokalt kjent som Wiesn. Dette tallet understreker festivalens enorme popularitet og betydning som en internasjonal turistattraksjon. Forventningene er høye også i år, og arrangørene håper på en like stor suksess. For å sikre en trygg og behagelig opplevelse for alle, har sikkerheten rundt festivalen blitt betydelig trappet opp. Dette er et resultat av den økende bekymringen for sikkerhet i Tyskland og andre europeiske land. Forbudet mot kniver er utvidet til å omfatte hele området rundt festivalen, og store vesker er heller ikke tillatt. I tillegg er det obligatorisk sikkerhetssjekk ved alle innganger til festivalområdet. Disse tiltakene er ment å minimere risikoen for hendelser og sikre at alle kan nyte festivalen i trygge omgivelser. Sikkerhetspersonell er til stede i stort antall, og samarbeider tett med politiet for å opprettholde ro og orden.\Oktoberfest er et symbol på glede, fellesskap og tradisjon, og den fortsetter å være en av de mest ettertraktede festivalene i verden. Den kombinerer det beste av bayersk kultur med internasjonal gjestfrihet. Fra de tradisjonelle kostymene til de lokale matrettene og det berømte ølet, tilbyr festivalen en komplett kulturell opplevelse. Festivalen genererer også betydelige økonomiske inntekter for München og regionen, både direkte og indirekte. Hoteller, restauranter, butikker og lokale transporttjenester opplever en stor økning i omsetningen under Oktoberfest-perioden. Festivalen skaper tusenvis av arbeidsplasser og bidrar til å fremme Münchens image som en viktig internasjonal destinasjon. For de som planlegger å besøke Oktoberfest, anbefales det å bestille overnatting og bord i ølteltene i god tid. Det kan være lurt å benytte seg av offentlig transport for å unngå trafikk og parkeringsproblemer. Og ikke minst, husk å sette av tid til å nyte den unike stemningen og opplevelsene som Oktoberfest har å tilby. Festivalen er en feiring av livet, og en mulighet til å skape minner som varer lenge etter at den siste ølen er drukket og det siste fyrverkeriet er skutt opp





