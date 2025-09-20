Oktoberfest 2024: Øl, tradisjoner og sikkerhet i fokus

Den 190. utgaven av Oktoberfest er i full gang i München, med fokus på tradisjon, fest og økte sikkerhetstiltak. Millioner av besøkende forventes å delta i de kommende ukene.

Hør saken. Lørdag sparket Bayern s ikoniske Oktoberfest i gang, den 190. utgaven av den verdenskjente ølfestivalen. München s borgermester, Dieter Reiter, åpnet den jubilerende festivalen på Theresienwiese, et stort område rett utenfor bykjernen, lørdag formiddag. Med det tradisjonsrike utbruddet «O'zapft is», som betyr «Det er tappet», slo Reiter inn den første ølkranen. Den første ølseidelen, som det heter, gikk som vanlig til Bayern s delstatsminister Marcus Söder.

Tradisjonen tro fikk han dermed æren av å starte ølfesten. Fra nå og i de neste 16 dagene, fram til 5. oktober, kan både bayere og tilreisende frå hele verden dykke ned i festlighetene i de monumentale ølteltene, ta en tur i det gigantiske pariserhjulet og kle seg i tradisjonelle dirndls og lederhosen. Overalt vil man se servitører balansere enorme brett fylt med litervis av gyllen, skummende øl mellom de summende bordene. Oktoberfest er en begivenhet som år etter år tiltrekker seg rundt seks millioner besøkende. Rekorden for antall besøkende ble satt i 2023, da utrolige syv millioner mennesker fant veien til festivalområdet, også kjent som Wiesn på folkemunne. Oktoberfest er ikke bare en fest for øl og moro; det er også en viktig økonomisk driver for München og regionen. Hoteller, restauranter og lokale virksomheter opplever en massiv oppgang i omsetningen i løpet av festivalperioden. Festivalen skaper tusenvis av arbeidsplasser, både faste og midlertidige, og bidrar betydelig til turismen i Bayern. I tillegg til det økonomiske aspektet, er Oktoberfest også en viktig kulturbærer. Festivalen feirer bayersk kultur og tradisjoner, og gir besøkende fra hele verden en mulighet til å oppleve det beste av hva regionen har å tilby. Det inkluderer tradisjonell musikk, dans og mat, samt muligheten til å komme sammen og feire i en unik og livlig atmosfære. Atmosfæren på Oktoberfest er en uforglemmelig opplevelse. De store ølteltene er fylt med latter, musikk og sang, og luften er fylt med duften av stekt mat og frisk øl. Folk danser på bordene, skåler i glassene og nyter samværet med venner og fremmede. Oktoberfest er en feiring av livet, fellesskapet og den bayerske gleden ved livet. Sikkerheten rundt festivalen har blitt betydelig forsterket, spesielt i lys av de siste årenes hendelser i Tyskland. En rekke væpnede angrep i landet har ført til en grundig vurdering av sikkerhetsprosedyrer. Knivforbudet er utvidet til å gjelde hele området rundt festivalen, ikke bare i teltene. Store vesker er strengt forbudt, og det er omfattende sikkerhetskontroller ved alle innganger. Dette er tiltak som er ment å sikre at alle besøkende kan føle seg trygge og nyte festivalen i fred og ro. Politiet og sikkerhetsvakter er synlig til stede over hele festivalområdet, og det er et tett samarbeid mellom ulike sikkerhetsstyrker. Målet er å forebygge hendelser og raskt reagere på eventuelle trusler. De strenge sikkerhetstiltakene er blitt godt mottatt av både besøkende og arrangører, som erkjenner viktigheten av å prioritere sikkerheten. Oktoberfest 2024 lover å bli en spektakulær opplevelse for alle som deltar. Med en kombinasjon av tradisjon, kultur, fest og sikkerhet, er festivalen klar til å ønske millioner av besøkende velkommen til München





