Oliver Bergset åpner seg om «Kompani Lauritzen»-reaksjonene: Bekymret for egen helse

Influenser Oliver Bergset, kjent fra «Kompani Lauritzen», deler sine tanker om tilbakemeldingene fra seerne. Han er bekymret for sin egen helse og vurderer å teste seg for hukommelsessvikt etter kommentarer om hans prestasjoner i programmet.

I disse dager er TV-skjermene fylt med spenningen fra « Kompani Lauritzen », der vi følger 14 kjendiser som gjennomgår en tøff militær utdannelse på Bømoen leir på Voss. En av årets deltakere er influenseren Oliver Bergset (26), kjent for sin store følgerskare på TikTok, der han har rundt 250 000 følgere. Bergset har nå valgt å dele sine tanker og erfaringer rundt tilbakemeldingene han har mottatt fra seerne.

Han innrømmer at tilbakemeldingene har vært blandet, med både støttende kommentarer og kritikk. Spesielt har noen seere uttrykt bekymring for Bergsets hukommelse, og antydet at han kan ha kognitive problemer. Dette har fått Bergset til å reflektere over sin egen helse og frykt for å utvikle Alzheimer, en sykdom som har rammet flere i hans familie.\Til Nettavisen forteller Bergset om de varierte reaksjonene han har møtt. Han beskriver hvordan han har mottatt både positive og negative kommentarer. Noen har rost ham, mens andre har uttrykt frustrasjon og kalt ham «ubrukelig». Den mest bekymringsfulle kritikken har vært spekulasjoner om hans kognitive evner. Flere seere har kommentert hans prestasjoner i oppgaver som å tegne en klokke, og tolket dette som et tegn på hukommelsessvikt. Bergset innrømmer at han ble stresset under oppgaven, noe som kan ha påvirket hans evne til å utføre den. Men han erkjenner også at de negative kommentarene har fått ham til å bekymre seg, spesielt fordi Alzheimer har vært en del av familiens historie. Han understreker at han ikke er typen som lett lar seg påvirke av andres meninger, men at akkurat denne typen kommentarer treffer ham hardt. Frykten for å utvikle samme sykdom som hans familiemedlemmer har gjort ham bekymret, og han vurderer nå å undersøke sin egen helse nærmere.\Bergset har vært åpen om sin frykt for Alzheimer, en frykt som har røtter i familiens historie. Han forteller at flere i hans familie har slitt med sykdommen, og at han derfor alltid har vært bekymret for å arve den. Han er klar over at Alzheimer kan være arvelig og at det kan hoppe over generasjoner. Denne kunnskapen har forsterket hans bekymring, og han innrømmer at han nå vurderer å ta en test for å undersøke sin egen helsetilstand. Presset fra seerne og hans egen frykt har fått ham til å reflektere over sin helse og ta grep for å få en avklaring. TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, har også kommentert situasjonen. Han understreker at det er naturlig at seerne engasjerer seg i programmet, men at man samtidig må huske at kommentarene kan være belastende for deltakerne. TV 2 tar både deltakernes fysiske og psykiske helse på alvor, og tilbyr blant annet kontakt med psykolog og tett oppfølging både under og etter innspillingen. Målet er at alle deltakerne skal føle seg trygge og godt ivaretatt gjennom hele prosessen





