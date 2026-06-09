Oliver Glasner og AC Milan: Østerrikeren venter på endelig svar fra Rossoneri

Oliver Glasner er etterspurt av AC Milan etter en sesong som kulminerte med en Conference League-seier og årets trener-pris i Østerrike. Mens han har takket nei til Feyenoord, er forhandlingene med Milan på gang, men beslutningen er ventet fra klubben ledelse. Ralf Rangnick er også nevnt som en mulig teknisk direktør, men kreverFull kontroll.

Oliver Glasner har sikret seg en anerkjent posisjon som en av Europas beste managere takket være hans suksess med Crystal Palace, inkludert en historisk seier i Conference League .

Likevel ble hans prestasjoner i siste delen av Premier League-sesongen vurdert som litt slapp, noe som ført til at klubber som Liverpool og Tottenham, som tidligere hadde ham høyt på sin ønskeliste, heller valgte andre løsninger. For klubber med ambisjoner om å vinne Champions League er det ikke nok å kunne vise frem en Conference League-tittel.

Etter konferansefinalen ble Glasner kåret til årets trener av Østerrikes fotballforbund, og han var ønsket av sin nåværende klubb for å forlenge kontrakten, men det ser ikke ut til å bli noe av. I mellomtiden har AC Milan, som leter etter en ny manager etter at Massimiliano Allegri forlot klubben sammen med flere andre ledenderoller, sett på Glasner som en av de mest lovende kandidatene. Glasner har møtt Milans representanter flere ganger og gitt sin tilslutning til en eventuell overgang til San Siro, og ifølge italienske medier har han også takket nei til et tilbud fra Feyenoord mens han venter på at Milan skal fatte et endelig beslutning.

Beslutningen vil til slutt ligge hos eiere og toppdirektører som Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic og Massimo Calvelli, og det er også spekulasjoner i om andre som Mauricio Pochettino, Arne Slot eller til og med Ralf Rangnick, som er østerriksk landslagstrener og Østerrikes fotballforbunds førstevalg som teknisk direktør, kan komme i tale. Rangnick har fått tilbud om en ny toårskontrakt med Østerrikes fotballforbund frem til EM 2028, men er fortsatt fascinert av muligheten i Milan, provided at han får full kontroll over sportsspørsmålene uten innblanding fra eiere eller andre ansatte





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