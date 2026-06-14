Oliver Tree omkom i helikopterstyrt i Rio de Janeiro

Den amerikanske artisten Oliver Tree, kjent for låtene Life Goes On og Miss You, ble dratt bort av en helikopterulykke i Rio.

Oliver Tree , den amerikanske artisten og musikkprodusenten som hadde mer enn to milliarder avspillinger på Spotify og som hadde mellom 10 og 20 millioner følgere på TikTok, omkom i en tragisk helikopterstyrt i Rio De Janeiro i Brasil .

Avsløringen av ulykken ligger sammen med en rekke brann- og nødhjelpsoperasjoner som hadde til tross for det estimerte antallet døde, 20 elbiler brant på gaten og en eksplosjon ved eventuelt utløst brann. Den 17. august 2024 var dette de første dagene etter at tre helikoptre - to som lette fra bredden og ett som landet løst, men uten for å se til de mektige dyrene - kolliderte.

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Oliver Tree Rio De Janeiro Helikopterulykke Musikkartist Brasil

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